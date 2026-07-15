Go Ahead Eagles terkejut dengan pemberitaan seputar meninggalnya Rob Dieperink

Direktur Go Ahead Eagles, Jan Willem van Dop, membantah kisah mengejutkan yang beredar di internet setelah meninggalnya wasit KNVB, Rob Dieperink.

Pada hari Senin, diketahui bahwa wasit asal Borculo tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun. Beberapa hari sebelum kematiannya, Dieperink masih memimpin pertandingan persahabatan antara Go Ahead dan Apollon Limassol.

Di dunia maya, muncul dugaan bahwa nyanyian penonton yang dianggap negatif telah memainkan peran besar dalam kematian Dieperink. Berdasarkan dugaan tersebut, sejumlah jurnalis ternama kemudian menerbitkan artikel.

Pernyataan

Van Dop merasa perlu menanggapi hal tersebut dalam wawancara dengan De Telegraaf. “Selama pertandingan, kami sebagai klub tidak mendeteksi adanya komentar yang menyinggung. Namun, jika ada penonton individu yang meneriakkan hal yang tidak pantas, kami dengan tegas menolaknya. Perilaku semacam itu tidak sesuai dengan nilai-nilai klub kami dan tentu saja kami menjauhinya.”

Setelah pertandingan, Van Dop berbicara secara pribadi dengan Dieperink. Pada hari-hari setelah kematian mendadak wasit tersebut, ia melakukan penyelidikan terhadap para pendukungnya sendiri.

Van Dop, antara lain, menghubungi kepala wasit Raymond van Meenen, yang kemudian menanyakan hal tersebut kepada para asisten wasit. “Mereka menyatakan bahwa dalam evaluasi pasca-pertandingan bersama tim wasit, tidak ada yang terungkap mengenai kemungkinan adanya ucapan yang menyinggung.”

Di dunia maya beredar banyak spekulasi mengenai penyebab kematian Dieperink dan apakah ada pemicunya, namun kenyataannya tidak ada pihak yang secara resmi mengonfirmasi hal tersebut. Polisi, keluarga, KNVB, dan pemberi kerjanya, Pemerintah Kota Berkelland, belum mengumumkan apa pun mengenai penyebab kematian atau keadaan seputar kejadian tersebut.