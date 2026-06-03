Go Ahead Eagles memecat Melvin Boel dengan segera, penggantinya sudah siap

Go Ahead Eagles telah memecat Melvin Boel dengan segera, demikian dilaporkan antara lain oleh Voetbal International. Hubungan antara keduanya dilaporkan memburuk secara signifikan setelah berakhirnya musim lalu.

Boel menggantikan pelatih sukses Paul Simonis di Deventer musim panas lalu, namun hal itu tidak membawa kesuksesan besar. Di Conference League, tim ini tersingkir dengan cepat meskipun berhasil mengalahkan Aston Villa yang kemudian menjadi juara, dan di Eredivisie, tim ini finis di peringkat kedua belas.

Pada awal Februari, bus pemain sudah ditunggu-tunggu setelah hasil imbang di kandang FC Volendam (1-1). Saat itu, Boel berbicara kepada para pendukung yang marah.

“Pimpinan klub Go Ahead tidak berencana memecat Boel, tetapi sudah menyampaikan sebelum akhir musim bahwa setelah putaran terakhir, saatnya untuk evaluasi mendalam,” tulis VI.

Media tersebut menekankan bahwa Boel memang mencapai ‘semua target’ Go Ahead Eagles musim ini, namun demikian, dukungan internal tetap minim. Akibat evaluasi pasca-musim, situasi semakin memburuk dan diputuskan untuk berpisah.

Joseph Oosting, yang dipecat bulan lalu dari Royal Antwerp, adalah kandidat terkuat untuk menggantikan Boel. Oosting sebelumnya pernah memimpin FC Twente di Belanda.