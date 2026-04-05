Go Ahead Eagles dengan mudah mengalahkan PEC Zwolle yang tampil buruk

Go Ahead Eagles tampil jauh lebih unggul daripada PEC Zwolle (5-0) pada Minggu dalam laga IJsselderby yang selalu penuh ketegangan. Tim tuan rumah membangun fondasi kemenangan telak dalam derby tersebut pada lima belas menit pertama. Pertandingan di De Adelaarshorst dimulai lebih dari satu setengah jam terlambat akibat masalah di sektor penonton tamu, di mana para pendukung PEC mengenakan pakaian yang menutupi wajah.

Go Ahead langsung menyerang, dengan Stefán Sigurdarson mencetak gol sundulan dari jarak dekat pada menit ketiga. Itu menjadi awal dari 15 menit yang dramatis bagi PEC, karena tak lama kemudian Søren Tengstedt melepaskan tembakan keras ke pojok kanan bawah gawang setelah serangan balik yang cepat dan aksi solo yang indah.

Alfons Sampsted memberikan assist untuk gol 2-0 dan juga menjadi pemberi umpan pada gol 3-0 Go Ahead dalam waktu kurang dari 15 menit. Victor Edvardsen kemudian mencetak gol ke sudut kiri bawah dan De Adelaarshorst meledak setelah gol ketiga dari juara piala 2025.

PEC tiba-tiba mendapat peluang besar, setelah kekacauan di pertahanan Go Ahead. Namun, Koen Kostons melepaskan bola melebar dari jarak dekat, hingga membuat pelatih Henry van der Vegt tak percaya. Penyerang itu juga sekali lagi dihentikan oleh kiper Jari De Busser. Younes Namli juga aktif di pihak PEC, yang tak pernah bisa bangkit dari awal yang dramatis.

Situasi semakin memburuk bagi PEC setelah jeda, ketika Aske Adelgaard, yang memberikan umpan pada gol 1-0, mencoba tendangan dari jarak jauh dan melihat bola melesat ke sudut atas gawang. Dengan itu, perlawanan PEC benar-benar hancur dan para penggemar Go Ahead sudah bisa merayakan kemenangan telak dalam derby Overijssel.

Go Ahead terus mencari peluang serangan dan Mathis Suray-lah yang mencetak gol kesebelasnya musim ini pada menit ke-60 dengan tendangan keras ke sudut kiri bawah gawang. Para penggemar PEC tidak menyaksikan kekalahan ini, karena tribun tamu telah dikosongkan oleh pasukan pengaman sebelum pertandingan dimulai di Deventer.

Tim asuhan Melvin Boel berhasil mengungguli PEC berkat kemenangan telak 5-0 dan kini berada di peringkat kesebelas klasemen Vriendenloterij Eredivisie. Tim tamu dari Zwolle harus menelan kekecewaan di peringkat ketiga belas, dengan lima pekan pertandingan tersisa.