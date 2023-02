Manchester United Batal Dijual!? Rezim Glazer Bisa Bertahan Lebih Lama

Ada peluang bagi keluarga Glazer untuk melanjutkan peran sebagai pemilik Setan Merah...

Desas-desus tentang penjualan Manchester United ke investor baru makin memanas, namun ada juga peluang bagi pemilik sekarang, keluarga Glazer untuk bertahan di Old Trafford.

Pemilik asal Amerika Serikat (AS) - yang telah menjadi sasaran berbagai protes selama bertahun-tahun dari para pendukung yang tidak puas - belakangan dilaporkan membuka diri untuk menerima tawaran akuisisi pihak lain.

Namun, bisa jadi yang terjadi sebaliknya, mereka bertahan lebih lama sebagai pemilik Setan Merah.

Ada peluang Glazer bertahan

ESPN melaporkan mengenai kemungkinan tersebut, mengatakan bahwa keluarga Glazer bisa mendapatkan suntikan dana lebih banyak untuk terus menjalankan peran sebagai pemilik United.

Jika demikian, maka potensi pembelian yang menarik dari dua pihak, yakni dari orang terkaya Inggris, Sir Jim Ratcliffe, dan Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani dari Qatar bisa batal terwujud.

Getty Images

Dari mana suntikan dana Glazer?

Menurut laporan yang sama, sumber dana suntikan untuk keluarga Glazer berasal dari perusahaan keuangan AS, Elliott Management yang disebut berminat untuk berinvertasi di Old Trafford. Jika skenario ini jalan, maka Joel dan Avram Glazer bisa tetap bertahan di Old Trafford.

Proposal Elliott Management dikatakan untuk "kemungkinan pembiayaan, bukan tawaran untuk mengakuisisi klub" dan mereka membanggakan aset $55 miliar, sehingga membuat mereka sangat memungkinkan untuk memegang kendali Setan Merah yang sesuai kabar terakhir menginginkan antara £5-6 miliar untuk biaya akuisisi.