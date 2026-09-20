Mohamed Aboutrika, mantan bintang Al Ahly dan timnas Mesir, melontarkan kritik tajam kepada pelatih Real Madrid asal Portugal Jose Mourinho, dan pelatih Atletico Madrid asal Argentina Diego Simeone, saat menganalisis pertandingan kedua tim, Minggu malam, dalam laga pekan ketujuh Liga Spanyol.

Babak pertama derbi Madrid berakhir dengan skor kacamata, dalam pertandingan yang diwarnai kekuatan dan benturan fisik, di samping kontroversi wasit, di tengah minimnya peluang berbahaya ke gawang kedua tim.

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Dalam analisisnya atas pertandingan tersebut melalui jaringan saluran "beIN Sports", Aboutrika mengkritik pilihan Mourinho dan Simeone dalam susunan pemain, dengan mengatakan: "Mourinho dan Simeone berbasa-basi dalam menentukan susunan pemain, dan di babak kedua siapa yang meninggalkan basa-basi itu akan menang."

Kritik mantan bintang Al Ahly itu tidak berhenti sampai di situ, karena ia secara khusus mengarahkan kritik langsung kepada Giuliano Simeone, putra pelatih Atletico Madrid, dengan menilai bahwa pemain tersebut tidak memberikan kontribusi yang diharapkan selama babak pertama, seraya menambahkan: "Simeone harus segera menarik keluar anaknya, Giuliano tidak memberikan apa pun, dan jika Atletico ingin menang maka ia harus menggantinya."

Namun jalannya babak kedua justru berlawanan dengan prediksi Aboutrika, setelah Giuliano Simeone berubah menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam laga, dan berkontribusi secara langsung dalam kemenangan Atletico Madrid atas rival mereka Real Madrid.

Giuliano Simeone mendapatkan penalti pada babak kedua, sebelum rekannya Grimaldo mengeksekusinya dengan sukses, sehingga memberi Atletico Madrid keunggulan dalam pertandingan.

Pemain Argentina itu tidak berhenti sampai di situ, ia justru melanjutkan penampilan gemilangnya dan menciptakan gol kedua untuk rekannya Jonathan David, menegaskan kehadirannya yang berpengaruh dalam derbi setelah sebelumnya menuai kritik tajam di antara dua babak pertandingan.

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Giuliano Simeone pada akhirnya meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan, setelah memainkan peran menonjol dalam membalikkan keadaan laga, sehingga ia keluar dari derbi dengan citra yang benar-benar berbeda dan mempermalukan Aboutrika dengan penampilannya yang mencolok.

Atletico Madrid memenangi derbi ibu kota Spanyol atas Real Madrid dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang berjalan seimbang selama babak pertama, sebelum tuan rumah memaksakan keunggulan yang jelas setelah turun minum dan meraih kemenangan berharga atas rival mereka.

Dengan kemenangan ini, Atletico Madrid memperkuat posisinya dalam persaingan Liga Spanyol untuk menempati peringkat ketiga dengan 16 poin, sementara Real Madrid yang dipimpin Mourinho menerima pukulan baru, setelah tertinggal 6 poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen dengan 21 poin.