Olivier Giroud, penyerang Lille, memuji cara para bintang tim nasional Argentina memperlakukan kapten mereka, Lionel Messi.

Hal itu disampaikan setelah Messi mencetak dua gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0, hari Senin ini, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Giroud mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir oleh Badan Penyiaran Inggris "BBC": "Para pemain di sekitar Lionel Messi terus-menerus mencari dia... Mereka bermain untuknya, dan itu merupakan kehormatan besar bagi mereka."

Ia menambahkan: “Messi sangat dihormati oleh rekan-rekannya, dan bermain bersamanya merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi mereka.”

Ia melanjutkan: “Mereka siap memberikan segalanya di lapangan demi Messi, dan berjuang habis-habisan untuk meraih gelar Piala Dunia baru untuk kedua kalinya berturut-turut.”

Dia melanjutkan: “Messi kini lebih menentukan daripada sebelumnya, dan dia terus berkembang serta bersinar seiring bertambahnya usia.”

Dia menambahkan: “Dia mencetak lima gol bersama timnas Argentina dalam dua pertandingan, dan menjadi satu-satunya pencetak gol bagi negaranya hingga saat ini, karena dia selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.”

Dia menyimpulkan: “Messi selalu berada di jantung lapangan untuk mengatur permainan dan mengendalikan ritme pertandingan.”

Perlu diingat bahwa Cristiano Ronaldo, rival abadi Messi, saat ini menghadapi krisis besar di Portugal, setelah beberapa rekan setimnya meremehkan perannya sebagai legenda timnas Portugal.