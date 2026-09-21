Gianni Infantino mengirim surat dan menginginkan perubahan besar di FIFA

Gianni Infantino telah mengirim surat yang mencolok kepada FIFA Council dan para ketua dari seluruh 211 asosiasi sepak bola anggotanya. Presiden FIFA itu terbuka terhadap reformasi di dalam badan sepak bola dunia tersebut dan ingin meneliti bagaimana keputusan-keputusan besar di dalam organisasi diambil, demikian dilaporkan antara lain oleh The Athletic.

Infantino ingin meminta FIFA Council dalam rapat pada 15 Oktober untuk melakukan penilaian independen terhadap struktur tata kelola saat ini. Selain itu, ia juga ingin berdiskusi dengan berbagai asosiasi dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai kemungkinan perbaikan di dalam FIFA.

Di antaranya, peran presiden FIFA, FIFA Council, dan Kongres FIFA harus ditinjau. Infantino juga ingin meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan penting.

Surat itu muncul setelah Infantino dalam beberapa bulan terakhir berada di bawah tekanan akibat rencana FIFA Forward Enterprise yang kontroversial. Dalam rencana itu, FIFA ingin menjual dua puluh persen dari aktivitas komersial dan organisasionalnya kepada investor eksternal dengan nilai sekitar 4,2 miliar dolar AS.

Rencana tersebut pada akhirnya ditarik sebelum secara resmi dapat diajukan kepada FIFA Council dan asosiasi-asosiasi anggotanya. Infantino menegaskan bahwa itu hanya sebuah usulan dan bahwa tidak pernah ada keputusan final yang diambil.

Menurut Infantino, persoalan itu memang telah memperjelas bahwa rencana-rencana besar hanya bisa berhasil jika proses pengambilan keputusannya mendapat kepercayaan yang memadai. “Ide-ide besar harus dikembangkan, diuji, dan dikomunikasikan melalui institusi yang jelas dan dapat dipercaya,” tulisnya.

Terlepas dari kritik, dan kepercayaan yang sudah ditarik, Infantino berencana untuk kembali mencalonkan diri pada Maret mendatang untuk jabatan presiden FIFA. Sejauh ini, ia adalah satu-satunya kandidat. Kandidat lain memiliki waktu hingga 18 November untuk mendaftarkan diri.