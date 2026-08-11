‘Gianni Infantino fantastis. Jika dia pergi, Piala Dunia akan…’

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Gianni Infantino. Presiden FIFA itu sedang berada di bawah tekanan besar, tetapi menurut Trump, kemungkinan pencopotannya akan menjadi kesalahan besar.

Hal itu disampaikan Trump melalui Truth Social, platform media sosial yang ia dirikan sendiri. Bukan rahasia lagi bahwa keduanya belakangan ini, seputar Piala Dunia 2026, telah membangun hubungan yang sangat baik.

"Dia fantastis," kata Trump. "Infantino baru saja menyelenggarakan Piala Dunia paling sukses sepanjang masa. Jika dia pergi, turnamen itu tidak akan pernah lagi sesukses atau semenguntungkan ini."

Infantino baru-baru ini mendapat sorotan karena rencananya yang kontroversial untuk menjual sebagian hak komersial Piala Dunia kepada para investor. Proyek bernilai miliaran itu, sekitar 15 miliar dolar AS, pada akhirnya batal setelah mendapat penolakan keras dari dunia sepak bola, yang kemudian membuat bos FIFA itu merasa harus menarik proposal tersebut.

Namun, Trump masih tetap menaruh kepercayaan pada Infantino. Di dalam pemerintahan Amerika Serikat terdengar bahwa Infantino "telah memenuhi janjinya" dan karena itu bisa mengandalkan loyalitas. Kepercayaan itu bukan muncul begitu saja: hubungan antara Trump dan bos FIFA tersebut dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi semakin erat.

Infantino, misalnya, menyerahkan 'peace prize' yang baru kepada presiden Amerika Serikat saat undian Piala Dunia. Trump juga disebut pernah mempertimbangkan Infantino untuk sebuah jabatan tinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Saya yakin presiden akan melakukan segala yang ada dalam kekuasaannya untuk membantunya," ujar sebuah sumber baru-baru ini kepada The Telegraph. "Saya rasa presiden tidak akan mengubah pandangannya tentang dia, karena dia adalah sosok yang loyal. Gianni benar-benar telah membawa Piala Dunia ke Amerika Serikat. Kami menghargai itu."