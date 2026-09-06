Gestur kuat: Bintang Barcelona menyapa suporter Valencia setelah kemenangan telak

Pada saat yang sama, sang juara bertahan memanfaatkan blunder Real Madrid melawan Real Betis pada akhir pekan ini saat menang 5-0 (2-0) di markas Valencia.

Pada debut sebagai starter rekrutan utama Rodri, beberapa bintang langsung menikmati sore yang bagus di tim Barca yang tampil penuh gairah. Lamine Yamal membukukan dua gol, Dani Olmo mengoleksi dua assist sebagai pemain pengganti, Fermin mencetak gol sendiri dan memberi dua assist. Selain itu, Raphinha dan Pedri masing-masing menyumbang satu gol.

Dan tepuk tangan paling meriah dipanen Pedri. Pemain 23 tahun itu tampil begitu memukau sehingga publik tuan rumah di Valencia memberinya penghormatan lewat tepuk tangan dan nyanyian.

Pedri berterima kasih: "Saya mendoakan yang terbaik untuk mereka"

"Suporter di Mestalla bertepuk tangan untuk saya meski Valencia sedang dalam situasi sulit? Saya harus berterima kasih kepada semuanya," kata Pedri kepada para wartawan setelah pertandingan. "Ketika suporter tim lawan merayakan Anda, itu selalu menjadi sesuatu yang indah, dan saya mendoakan yang terbaik untuk mereka sepanjang musim ini."

Dukungan seperti itu sangat dibutuhkan mantan klub papan atas dari Valencia tersebut. Setelah empat pertandingan, juara Spanyol enam kali dan finalis Liga Champions pada 2000 dan 2001 itu berada di dasar klasemen di Spanyol hanya dengan satu poin dan satu gol.