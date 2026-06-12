Gerard mengejutkan Cristiano Ronaldo dengan pengakuan bersejarah

Pemain Inggris Steven Gerrard, legenda Liverpool dan tim nasional Inggris, mengungkapkan pemain terbaik yang pernah ia hadapi selama berpartisipasi di Piala Dunia, sambil mengenang kembali pertandingannya melawan tim nasional Portugal di Piala Dunia 2006.

Timnas Inggris kalah dari "Brasil Eropa" melalui adu penalti (1-3), setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang tanpa gol. Pertandingan tersebut menampilkan penampilan gemilang legenda Cristiano Ronaldo dan kartu merah yang diterima Wayne Rooney, mantan rekan setimnya di Manchester United dan bintang "Tiga Singa" saat itu.

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Gerard mengatakan dalam wawancara video di stasiun radio "TalkSport" Inggris: "Saya harus memilih Cristiano Ronaldo, dan itu terjadi pada pertandingan perempat final Piala Dunia 2006."

Dia menambahkan: "Saya dan Owen Hargreaves menghadapi tantangan besar untuk mencoba menetralkan ancamannya. Selama waktu normal dan perpanjangan waktu, saya melihat level permainan yang berbeda; dia benar-benar luar biasa."

Dia melanjutkan: "Saya pernah dikelilingi oleh banyak pemain kelas dunia bersama Liverpool dan timnas Inggris, serta pernah bermain melawan banyak di antaranya, tetapi hanya sedikit yang bermain di level yang berbeda dari yang lain, dan Ronaldo tentu saja salah satunya."

Dia menambahkan: "Kecepatan, pergerakan, area yang dia kuasai di lapangan, ditambah tekadnya yang tak kenal lelah untuk mencetak gol, semuanya menjadikan dia pemain yang luar biasa."

Gerrard menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Dia mengungguli saya dan Owen Hargreaves pada hari itu, dia adalah pemain yang luar biasa tanpa diragukan lagi."