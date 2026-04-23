'Genoa akan mengambil keputusan mengenai masa depan Justin Bijlow'

Genoa akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Justin Bijlow, demikian dilaporkan oleh berbagai media Italia. Kiper cadangan timnas Belanda berusia 28 tahun itu pun akan tetap berseragam Genoa di Serie A hingga pertengahan 2029.

Berkat penampilan gemilang Bijlow di bawah mistar gawang, Genoa kini berada di posisi ke-13 yang aman tanpa perlu khawatir. Sejak kedatangannya, kiper asal Rotterdam ini telah tampil dalam 12 pertandingan resmi, di mana ia berhasil mencatatkan tiga clean sheet.

Kontrak Bijlow di Genoa akan berakhir setelah musim ini, tetapi klub Italia tersebut sangat ingin memperpanjang kerja samanya. Hal itu kini akan terwujud.

Bijlow akan segera mendapatkan kejelasan mengenai masa depannya, yang tampaknya akan tetap di Genoa. Musim dingin lalu, ia meninggalkan Feyenoord, klub yang telah ia cintai selama dua dekade.

Di De Kuip, kiper Timon Wellenreuther lebih diutamakan oleh pelatih Robin van Persie. Bijlow ingin hengkang demi mendapatkan waktu bermain menjelang Piala Dunia.

Kini, Bijlow telah merebut kembali posisinya sebagai kiper ketiga timnas Belanda. Ia bisa berharap mendapatkan tiket pesawat ke Kansas City.

Setelah Piala Dunia, Bijlow setidaknya akan menjadi pemain kontrak Genoa, yang akan berkompetisi di level tertinggi Italia untuk tahun keempat berturut-turut.