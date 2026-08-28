Penyerang asal Maroko, Yasser Zabiri, menorehkan namanya lebih awal dalam sejarah Racing Santander, setelah memanfaatkan penampilan perdananya sebagai starter untuk membawa timnya meraih kemenangan pertama sejak kembali ke Liga Spanyol, dengan mencetak trigol menakjubkan ke gawang Elche hanya dalam waktu 21 menit, dalam salah satu awal individu terkuat musim ini.

Zabiri menjadi bintang laga tanpa ada yang menandingi, setelah membombardir gawang Elche dengan tiga gol dalam rentang menit ke-15 hingga menit ke-36, mengubah Stadion El Sardinero menjadi arena perayaan dan memberikan dorongan besar bagi timnya pada awal perjalanannya di kompetisi tersebut.

Gol pertama datang pada menit ke-15, setelah penyerang Maroko itu memanfaatkan kesalahan fatal dari kiper Dituro, menyambar bola dan memberikan keunggulan bagi Racing, sebelum kembali hanya 6 menit setelahnya, memanfaatkan kekacauan baru di lini pertahanan Elche, dan melepaskan tendangan indah yang tak mampu dihalau oleh kiper asal Argentina itu.

Zabiri tidak berhenti sampai di situ, karena ia melengkapi trigolnya pada menit ke-36 dengan tembakan langsung, memicu ledakan perayaan di tribun Racing, dan menempatkan dirinya di pusat sorotan pada penampilan perdananya di tim inti bersama klub Spanyol tersebut.

Zabiri bergabung dengan Racing dengan status pinjaman dari Rennes Prancis, setelah hanya tampil dalam 6 pertandingan selama paruh kedua musim lalu, tetapi ia hanya membutuhkan satu pertandingan sebagai starter untuk membuat deklarasi menggema tentang kemampuan ofensifnya.

Penyerang Maroko itu memiliki catatan mencolok di level timnas kelompok umur, setelah menjadi salah satu pahlawan gelar juara Maroko di Piala Dunia U-20, dan memainkan peran krusial di final dengan mencetak dua gol yang membawa timnas negaranya meraih gelar tersebut.

Dengan trigolnya ke gawang Elche, Zabiri langsung masuk ke persaingan pencetak gol terbanyak, menyamai Kylian Mbappe, Raphinha, dan Fermin di puncak daftar, setelah menjadi salah satu pemain pertama yang mencetak trigol pada musim ini.

Yang menarik, trigol Zabiri terjadi hanya dalam 21 menit, yang membuka peluang untuk menambah torehan golnya selama pertandingan, dan menjadikan penyerang Maroko itu salah satu nama paling menonjol yang mencuri perhatian pada pekan pertama Liga Spanyol.

Zabiri menjadi pemain Maroko keempat pada abad ke-21 yang mencetak trigol di Liga Spanyol, setelah rekan senegaranya Youssef En-Nesyri, Youssef El-Arabi, dan Mounir El Hamdaoui, menambahkan namanya ke daftar Maroko yang istimewa dalam sejarah kompetisi tersebut.

Angka-angka penyerang Maroko itu tidak berhenti sampai di sini, karena ia menjadi pemain Afrika tercepat kedua pada abad ini yang mencetak "hat-trick" di Liga Spanyol, setelah menorehkan tiga golnya dalam 21 menit, di belakang pemain Kamerun Samuel Eto'o, yang mencetak trigolnya ke gawang Almeria pada 2008 dalam waktu 19 menit.

Zabiri juga menorehkan namanya dalam sejarah Racing Santander, setelah menjadi pemain pertama dari tim itu yang mencetak trigol di Stadion El Sardinero pada Liga Spanyol sejak Javi Guerrero, yang meraih pencapaian serupa ke gawang Murcia pada 2004.