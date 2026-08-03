Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, direktur teknik Barcelona, mencoret penyerang muda Mesir Hamza Abdelkarim dari laga latihan internal yang digelar tim Catalan pada penutupan pemusatan latihan mereka di pusat St George's Park, Inggris, pada Senin hari ini, dalam keputusan mengejutkan yang menimbulkan pertanyaan seputar masa depan penyerang muda tersebut bersama tim.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Flick menggelar laga latihan internal yang terdiri atas 3 babak, masing-masing berdurasi 20 menit, setelah pembatalan laga uji coba yang dijadwalkan menghadapi Preston North End, yang tidak memiliki cukup jumlah pemain untuk menghadapi tim Catalan, dan ia menggunakan jasa wasit profesional untuk memimpin laga guna memberikan nuansa resmi pada pertandingan uji coba tersebut.

Hamza Abdelkarim di luar perhitungan

Dalam keputusan yang mencolok dan mengejutkan, penyerang Mesir Hamza Abdelkarim tidak tampil dalam laga latihan tersebut, meski penampilannya begitu gemilang dalam laga uji coba sebelumnya saat ia mencetak dua gol istimewa.

Flick tidak mengungkapkan alasan pencoretan Hamza dari laga latihan itu, sehingga memunculkan banyak pertanyaan.

Selain itu, bek Spanyol Alejandro Balde juga tidak tampil dalam laga latihan tersebut, tanpa penjelasan alasan dari tim pelatih.

Flick membagi tim dan menguji opsi-opsi lini serang

Flick membagi para pemainnya menjadi dua tim yang seimbang, di mana tim pertama terdiri atas kiper Polandia Szczesny, Chadi Riad, Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents, Casadó, Marc Bernal, Oriol Guiu, Ademi, Ibrahima Toncara, dan Álex Gonzalez.

Sementara kubu lawan terdiri atas kiper Iker Rodríguez, Héctor Fort, Araújo, Cortés, Bisscar, Fariñas, Guille Fernández, Fermín, Roony, Toni Fernández, dan Raphinha.

Menunggu di bangku cadangan adalah Aaron Yakubishvili, Tommy Marqués, Óscar Gistau, Shane Kluivert, Ibrahim Diarra, dan Jesse Besio, yang tampil untuk pertama kalinya bersama tim utama Barcelona dalam laga latihan ini.

Fermín membuka skor dan Flick menguji posisi ujung tombak

Sejak awal laga latihan, Fermín membuka skor bagi timnya dalam salah satu serangan awal, namun Chadi Riad dengan cepat menyamakan kedudukan bagi tim lawan hanya beberapa saat kemudian.

Salah satu momen paling menonjol dalam laga uji coba ini adalah percobaan Flick untuk posisi ujung tombak menyusul absennya Hamza Abdelkarim, di mana Toni Fernández yang tidak tampil dalam laga uji coba sebelumnya melawan Birmingham dipilih, di samping Ibrahima Toncara, untuk mengisi posisi terdepan tersebut, dalam upaya pelatih asal Jerman itu menemukan opsi serangan yang efektif.

De Jong hadir di tribun meski cedera

Bintang Belanda Frenkie de Jong, yang absen akibat cedera pada lutut kanannya dan tengah menunggu pemeriksaan medis lebih lanjut untuk menentukan apakah ia akan melanjutkan penanganan konservatif atau membutuhkan tindakan operasi, hadir di tribun untuk menyaksikan rekan-rekannya.

Turut hadir dalam laga latihan tersebut direktur olahraga Deco, direktur eksekutif Bojan Krkić, serta direktur sepak bola Alejandro Echevarría, untuk mengamati langsung penampilan para pemain menjelang dimulainya musim resmi.

Kembali ke Barcelona di tengah pertanyaan seputar masa depan Hamza

Setelah laga uji coba tidak resmi ini, Barcelona beristirahat beberapa jam di kompleks St George's Park sebelum menuju bandara untuk kembali ke Barcelona, di mana tim dijadwalkan tiba pada siang hari ini, Senin.

Pertanyaan terpenting pun tetap menggantung: apa alasan pencoretan Hamza Abdelkarim dari laga latihan meski penampilannya begitu gemilang? Dan apakah hal itu mengisyaratkan perkembangan baru dalam masa depannya bersama tim Catalan?