Gelombang cedera melanda Australia menjelang laga melawan Mesir di Piala Dunia

Tim nasional Australia mengalami pukulan telak menjelang laga yang dinanti-nantikan melawan tim nasional Mesir di babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah dipastikan dua pemain andalannya tidak dapat bermain hingga akhir perjalanan tim di turnamen tersebut.

Timnas Mesir telah secara resmi memastikan lolos ke babak 32 besar setelah menempati posisi kedua di Grup 7 dengan raihan lima poin, sehingga akan berhadapan dengan timnas Australia dalam pertandingan yang akan digelar Jumat mendatang.

Timnas Australia juga harus bermain tanpa jasa pemain sayap veteran Matthew Leckie, yang mengalami cedera saat menghadapi Amerika Serikat pada putaran kedua babak penyisihan grup, cedera yang juga membuatnya absen dalam pertandingan terakhir melawan Paraguay.

Selain itu, staf pelatih yang dipimpin Tony Popovic kembali mendapat pukulan setelah bek kanan Jacob Itagliano mengalami cedera pada otot paha belakang saat latihan bersama, meskipun ia sebelumnya tampil secara normal dalam pertandingan-pertandingan tim nasional sebelumnya di turnamen ini.

Federasi Sepak Bola Australia (AFF), melalui pernyataan yang dipublikasikan di akun resmi media sosialnya, menegaskan bahwa Leki dan Itagliano tidak akan dapat berpartisipasi dalam sisa pertandingan tim nasional selama Piala Dunia 2026.

Pelatih Tony Popović tidak akan dapat menggantikan kedua pemain yang cedera tersebut, karena peraturan turnamen hanya mengizinkan penggantian pemain yang cedera paling lambat 24 jam sebelum tim nasional memainkan pertandingan pertamanya di turnamen ini, sehingga Australia terpaksa melanjutkan perjalanan mereka dengan skuad yang ada saat ini.

Asosiasi Sepak Bola Australia (AFF) mengatakan dalam pernyataannya: “Semua pihak di Asosiasi Sepak Bola Australia dan tim nasional Socceroos mendoakan yang terbaik bagi Jacob dan Matthew dalam proses pemulihan mereka, serta mengucapkan terima kasih atas kontribusi mereka selama perjalanan tim nasional di turnamen ini.”

Matthew Leckie memulai turnamen ini dari bangku cadangan pada pertandingan pembuka melawan Turki, sebelum bermain selama 61 menit dalam laga melawan Amerika Serikat, di mana ia mengalami cedera.

Sedangkan Jacob Italianano, tampil sebagai starter pada pertandingan pertama melawan Turki di posisi sayap kanan, kemudian juga menjadi starter saat melawan Amerika Serikat di posisi bek kanan, sebelum mengalami cedera selama sesi latihan menjelang pertandingan melawan Paraguay.