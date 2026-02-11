Gelar Barca Academy Camps Jakarta 2026, Barcelona Ajak Talenta Muda Indonesia Jalani 100 Persen “The Barca Experience”

Medio Sports Agency, football focused sports agency yang berbasis di Jakarta, kembali mengumumkan kelanjutan kolaborasi strategisnya dengan FC Barcelona dengan menghadirkan Barca Academy Camps Jakarta 2026, yang akan diselenggarakan pada tanggal 22-26 Juni 2026 (Group A) dan 29 Juni - 3 Juli 2026 (Group B) di Lapangan Tehbotol Ayo Arena dan Hotel Neo+ Green Savana Sentul City.

Setelah sukses menyelenggarakan Barca Academy Camps Jakarta pada edisi sebelumnya, program ini kembali dibuka bagi anak laki-laki dan perempuan berusia 8 hingga 18 tahun dari seluruh Indonesia. Barça Academy Camps Jakarta 2026 dirancang untuk memberikan pengalaman otentik 100% The Barca Experience, dengan pendekatan pelatihan yang mengacu langsung pada metodologi dan filosofi FC Barcelona yang telah dikenal secara global.

Barca Academy Camps Jakarta 2026 akan berlangsung selama lima hari dalam format kamp intensif dengan lingkungan residensial, di mana peserta tidak hanya berlatih di lapangan, tetapi juga mempelajari nilai-nilai inti FC Barcelona yang menekankan permainan kolektif, kreativitas, inisiatif, dan pengambilan keputusan, baik sebagai pemain maupun individu.

Kehadiran kembali program ini di Indonesia menjadi bukti komitmen jangka panjang FC Barcelona dan Medio Sports Agency dalam mendukung pengembangan sepak bola usia muda di Tanah Air, sekaligus memperluas akses terhadap standar pendidikan sepak bola kelas dunia.

Penggagas sekaligus Director Medio Sports Agency Kendy Chandra menyampaikan bahwa penyelenggaraan Barca Academy Camps Jakarta 2026 merupakan kelanjutan dari visi besar untuk membangun ekosistem pengembangan talenta sepakbola Indonesia yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Kepercayaan yang kembali diberikan oleh FC Barcelona kepada Medio Sports Agency untuk menyelenggarakan Barça Academy Camps Jakarta 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Program ini kami rancang bukan hanya sebagai kamp sepak bola, tetapi sebagai platform pembelajaran nilai, disiplin, dan filosofi bermain yang menjadi identitas Barca,” ujar Kendy.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini Medio Sports Agency menyediakan kuota peserta yang lebih banyak yaitu sebanyak 144 peserta, namun ketersediaan tetap terbatas. Pendaftaran Barca Academy Camps Jakarta 2026 saat ini masih dibuka. Medio Sports Agency mengajak para pegiat muda sepak bola Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan ini dan menjadi bagian dari pengalaman eksklusif yang jarang hadir di Indonesia.

“Kami mengundang talenta-talenta muda dari seluruh Indonesia untuk tidak melewatkan kesempatan ini, karena slot peserta sangat terbatas. Ini adalah momen langka untuk merasakan langsung 100% The Barca Experience di Indonesia dengan pelatih FC Barcelona,” tambah Kendy.

Medio Sports Agency menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan hasil dari proses panjang dan selektif, sejalan dengan standar tinggi FC Barcelona dalam memilih mitra resmi. Dengan portofolio kolaborasi internasional bersama klub-klub Eropa ternama, Medio Sports Agency terus menunjukkan konsistensinya sebagai mitra terpercaya dalam penyelenggaraan program sepak bola internasional di Indonesia.

Ke depan, Medio Sports Agency juga menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Barça Academy Camps Jakarta sebagai agenda tahunan, serta terus membuka diskusi dengan pihak FC Barcelona untuk mengembangkan program lanjutan di luar format kamp, demi memperluas jalur pengembangan talenta sepak bola muda Indonesia.

Target Peserta dan Program Pelatihan

Barca Academy Camps Jakarta 2026 menargetkan 144 peserta berusia 8–18 tahun dari seluruh Indonesia. Program pelatihan akan mencakup aspek-aspek utama metodologi FC Barcelona, antara lain: Ball Possession, Unique Style of Play, Playing with Initiative, Collective Play, Decision Making, dan Promoting the Values. Serta tetap menerapkan Barca Values : HEART (Humility, Effort, Ambition, Respect, dan Teamwork).

Selama kamp berlangsung, peserta akan mengikuti sesi komprehensif yang meliputi 8x sesi latihan di lapangan, 2x kelas metodologi Barca, dan 1x edukasi pencegahan cedera. Peserta juga akan mendapatkan 2 set jersey resmi Barca Academy, akomodasi 5 hari 4 malam, konsumsi 3x sehari, dukungan medis, sertifikat & medali resmi, serta penanggung jawab untuk masing-masing kelompok.