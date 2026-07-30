Gattuso murka dan mengusir Kenneth Taylor dari sesi latihan

Kenneth Taylor diusir dari sesi latihan Lazio pada Kamis pagi. Dalam tayangan Radio Laziale di X terlihat pelatih Gennaro Gattuso menyuruh gelandang itu keluar dari lapangan latihan.

Gattuso tiba-tiba menghentikan latihan lalu berjalan dengan marah sambil memberi isyarat ke arah Taylor. Pemain Belanda itu mendapat instruksi dari sang pelatih untuk pergi ke ruang ganti, setelah itu Taylor melepas rompi latihannya dan berjalan pergi.

Menurut Radio Laziale, terjadi adu mulut antara Gattuso dan Taylor, setelah itu pelatih asal Italia tersebut turun tangan. Hingga kini belum diketahui apa pemicu pertengkaran antara pelatih dan pemain itu.

Gattuso ditunjuk oleh manajemen Lazio pada akhir Juni. Mantan gelandang AC Milan itu menjadi penerus Maurizio Sarri di Stadio Olimpico.

Taylor didatangkan dari Ajax pada Januari dengan nilai transfer sekitar tujuh belas juta euro. Gelandang itu sejauh ini mencatatkan tiga gol dan dua assist dalam 21 pertandingan untuk Lazio.

Mantan pemain Ajax itu mencapai final Coppa Italia bersama Lazio musim lalu. Dalam partai tersebut, juara liga Inter terlalu kuat dengan kemenangan 0-2.