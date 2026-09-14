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Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Gattuso mengaitkan bintang Lazio dengan bermain di Real Madrid

Transfers
Serie A
LaLiga
Real Madrid
Lazio
G. Gattuso
N. Tavares
Italia
Spanyol

Gennaro Gattuso, pelatih Lazio, tahu betul cara menjaga semangat para pemainnya, sekaligus cara menempatkan mereka di bawah sorotan dunia, dan itulah yang dilakukan pelatih asal Italia tersebut terhadap pemain Portugal, Nuno Tavares.

Dalam rangka pujiannya kepada sang pemain, Gattuso menempatkannya dalam radar Real Madrid. Pernyataan ini muncul di atas lapangan sebelum dimulainya laga Lazio menghadapi Milan, yang berakhir imbang 2-2. 

Tentu saja, bek Portugal itu memulai laga sebagai starter di posisi bek kiri, dan menjalani pertandingan secara penuh.

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Surat kabar AS memuat pernyataan Gattuso, yang mengatakan, "Saya selalu bilang bahwa Nuno Tavares adalah pemain dengan level Real Madrid."

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Ia melanjutkan, "Saya bilang kepada asisten saya: seandainya keluarga Tavares mewariskan 100 juta euro untuknya, ia akan menghabiskannya semua dalam lima tahun." 

Ia menambahkan, "Ia seharusnya berada di Real Madrid. Ia memiliki segalanya, kecepatan, kaki kanan, dan kaki kiri. Ini hal yang tidak biasa, tetapi ia butuh sedikit waktu untuk pulih setelah pertandingan. Namun, ia anak yang baik, dan kau harus masuk ke dalam pikirannya dan membuatnya memahami hal ini."

Ia menegaskan, "Tavares tahu bahwa ia memiliki bakat, dan ia bisa saja menghabiskan 10 atau 12 tahun di Real Madrid berkat kemampuannya. Yang perlu kau lakukan hanyalah membuatnya memahami itu."

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