Gareth Southgate Jaga Komitmen Dengan Timnas Inggris

Southgate menyatakan akan menghabiskan kontraknya di timnas Inggris, meski kabar ke Tottenham berembus kencang.

Gareth Southgate menegaskan, ia ingin menghabiskan kontrak sekarang untuk memimpin tim nasional Inggris, di tengah spekulasi yang mengaitkannya dengan Hotspur.

Kabar yang berkembang belakangan ini menyebutkan Southgate menjadi target Spurs jika Mauricio Pochettino tak lagi menempati posisi pelatih klub London itu.

Menyusul rangkaian hasil buruk the Lillywhites, spekulasi Southgate ke Tottenham pun ikut meningkat, namun sang pelatih menegaskan komitmennya kepada the Three Lions.

“Anda pergi tidur pada Sabtu malam dan bangun Minggu pagi dan ada agenda ini,” kata Southgate.

“Lihat, saya sudah katakan di musim panas, saya bukan seseorang yang membuka semua peluang dan harus bermain cerdas dan mengatakan: ‘Saya akan membuka pintu ini, pintu itu’.

“Saya pelatih Inggris dan ini sebuah pekerjaan istimewa. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan di sini dengan tim.

“Kami pikir tim ini bisa terus meningkat, dan sampai saya diberitahu sebaliknya, kontrak saya sampai 2022.”