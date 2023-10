"TIDAK AKAN!" - Reaksi Gareth Bale Ketika Ditanya Apakah Dia Bersedia Main Buat Arsenal Di Masa Lalu

Mantan bintang Tottenham Gareth Bale memberikan jawaban tegas pada rumor bahwa dia bisa bermain untuk Arsenal.

Bale sebut dirinya tak akan pernah bergabung dengan Arsenal

Mantan bintang Spurs itu pensiun pada Januari lalu

Menjadi tamu di acara A League of Their Own

APA YANG TERJADI? Dalam episode terbaru acara A League of Their Own, pembawa acara Romesh Ranganathan, seorang penggemar Arsenal, menanyakan soal rumor bahwa bos Meriam London Mikel Arteta pernah menginginkan Bale bergabung dengannya di Emirates Stadium.

APA YANG DIKATAKAN: Tetapi, mantan bintang Tottenham dan Real Madrid itu memberikan jawaban singkat dan tegas, mengatakan: Tidak, tidak pernah. Tidak mungkin."

SITUASINYA: Bale menghabiskan enam tahun di Tottenham antara 2007 dan 2013, sebelum kembali dengan status pinjaman pada musim 2020/21 setelah menjalani masa yang penuh trofi di Madrid. Total, ia mencatatkan 236 penampilan untuk The Lilywhites, mencetak 71 gol dan 58 assist.

APA SELANJUTNYA? Mantan pemain internasional Wales tersebut mengumumkan pensiun pada Januari lalu setelah mengapteni negaranya di Piala Dunia 2022. Sejak itu, Bale terlihat menghabiskan waktunya bermain golf dan tenis.