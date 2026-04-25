García memanggil kembali pemainnya ke Ajax dan langsung menurunkannya

Ajax masih memiliki peluang tipis untuk merebut posisi kedua di klasemen Eredivisie. Untuk itu, mereka harus menang atas NAC Breda, yang terancam degradasi, pada Sabtu nanti. Óscar García telah mengumumkan sebelas nama dalam daftar pemain, termasuk kembalinya seorang pemain yang sempat cedera selama beberapa pekan.

Maarten Paes telah menjadi kiper utama Ajax selama beberapa pekan terakhir dan juga akan bertanding di Breda pada Sabtu ini. Anton Gaaei (kanan) dan Lucas Rosa (kiri) mengisi posisi bek sayap di tim Amsterdam. Josip Sutalo dan Youri Baas menjadi tulang punggung pertahanan Ajax melawan NAC. Takehiro Tomiyasu absen karena skorsing setelah menerima kartu merah melawan Heracles Almelo.

García tidak memilih Ko Itakura sebagai gelandang pengatur di lini tengah melawan NAC, melainkan memilih Youri Regeer yang sudah pulih. Posisi lain di lini tengah tiga orang Ajax diisi oleh Jorthy Mokio dan Oscar Gloukh.

Steven Berghuis kembali dipercaya di sayap kanan lini serang Ajax. Mika Godts akan memulai di sayap kiri dan Wout Weghorst kembali dipilih daripada Kasper Dolberg, yang diperbolehkan hengkang dari Amsterdam setelah musim ini berakhir.

Susunan pemain NAC Breda: Bielica; Odoi, Oldrup Jensen, Leemans, Kemper; Balard, Sowah; Brym, Nassoh, Paula; Soumano

Susunan pemain Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.