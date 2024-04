Gandeng Shopee, AFF Siap Gelar Shopee Cup ASEAN Club Championship

Kompetisi antarklub di Asia Tenggara bakal bergulir kembali dengan kehadiran Shopee Cup.

Kerinduan publik sepakbola Asia Tenggara akan kompetisi antarklub regional bakal terbayar. Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) menggandeng Shopee sebagai mitra resmi untuk menghidupkan kembali ASEAN Club Championship (ACC) yang akan diberi nama Shopee Cup.

Sebelumnya, ACC sudah pernah digelar pada 2003 dan 2005. Namun, kompetisi ini mengalami vakum selama hampir dua dekade sebelum akhirnya Shopee Cup muncul mulai musim 2024/2.

Kerjasama ini diresmikan dengan mitra komersial eksklusif AFF, yaitu SPORTFIVE, dan Shopee yang menjadi Mitra Penyelenggara AFF untuk kejuaraan besar tingkat ASEAN lainnya.

Shopee Cup, turnamen klub regional resmi pertama di Asia Tenggara akan menobatkan juara dari ASEAN Club Champion setiap tahunnya, yang didorong oleh semangat dan antusiasme terhadap klub sepak bola di salah satu pasar konsumen terbesar di dunia dan wilayah Shopee berada.

Turnamen ini akan dimainkan dalam format liga dengan babak kualifikasi play-off dan fase grup, dimana 14 klub ternama di ASEAN, akan berkompetisi dalam 40 pertandingan. Sejalan dengan upaya regional untuk mengikuti kalender kompetisi Eropa, Shopee Cup™ akan dimulai tahun ini pada tanggal 17 Juli dan berlangsung hingga 21 Mei 2025.

Shopee, anak perusahaan Sea Limited yang terdaftar di NYSE (NYSE: SE), adalah platform belanja online terbesar di Asia Tenggara.

Zhou Jun Jie, Chief Commercial Officer Shopee mengatakan, “Kami sangat senang dapat bermitra dengan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF), sebagai sponsor utama dari acara perdana, Shopee Cup™. Shopee Cup™ menawarkan kesempatan bagi kami untuk terhubung dengan para penggemar di seluruh wilayah Asia Tenggara dan berinteraksi lebih dekat dengan generasi muda. Melalui kerjasama ini, kami berharap dapat memperluas jangkauan Shopee, dan disaat yang sama dapat tetap menghibur dan terus memberikan pengalaman menyenangkan bagi seluruh pengguna.”

Major General Khiev Sameth, President of AFF mengatakan, “Hari ini menandai langkah bersejarah bagi sepak bola ASEAN. Shopee Cup™ akan menjadi aspek penting dalam menciptakan masa depan yang menarik bagi klub sepak bola ASEAN dan mentransformasi permainan di wilayah ini. Turnamen ini akan memupuk aspirasi bagi klub-klub ternama untuk menjadi juara ASEAN dan tampil sukses di Asia.”

“Kami sangat bangga dapat bermitra bersama Shopee, perusahaan ASEAN yang dikenal secara global dan dapat menjadi mitra utama ASEAN Club Championship yang pertama. Bersama-sama, kita membuat sejarah dengan membentuk dan mempercepat perkembangan klub sepak bola ASEAN.”

Major General Khiev Sameth menambahkan, “Sebagai perwakilan dari Dewan AFF, saya ingin menyampaikan apresiasi kami atas kemitraan dan dukungan yang diberikan oleh Shopee. Kami berharap dapat bekerjasama dengan Shopee serta mitra komersial, SPORTFIVE, untuk menyelenggarakan acara kelas dunia dan mengembangkan fanbase ASEAN ke level yang lebih tinggi.”

Seamus O’Brien, President and Chairman of the Board, SPORTFIVE Asia mengatakan, “Bagi SPORTFIVE, yang telah menjadi pusat dari banyak pencapaian penting sepak bola Asia selama 30 tahun, kemitraan dengan Shopee ini menjadi yang paling transformatif. Dengan bangkitnya ASEAN sebagai negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia dalam beberapa dekade terakhir, dipadukan dengan semangat tinggi dari para penggemar sepak bola ASEAN, yang kini berpadu bersama dalam lanskap digital modern, menjadikan hal ini sebagai peristiwa yang sangat penting bagi dunia olahraga.

“Kami berharap dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan kami di AFF dan mitra kami di Shopee untuk membuat acara ini berkesan di hati dan pikiran konsumen, serta penggemar di seluruh ASEAN,” tambah Mr. Seamus O’Brien.

Shopee Cup akan menampilkan juara liga dan pemenang piala (atau runner-up dalam situasi tertentu) dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam (perwakilan dua tim setiap negara), serta Filipina dan Singapura (perwakilan satu tim setiap negara). Adapun juara liga Brunei, Kamboja, Laos dan Myanmar akan bersaing memperebutkan dua tempat di fase grup turnamen saat babak kualifikasi play-off.

12 klub yang telah memenuhi syarat akan diundi ke dalam dua grup untuk fase grup. 30 pertandingan fase grup akan dimainkan dengan sistem kandang atau tandang selama lima hari pertandingan. Tim dengan peringkat pertama dan kedua dari masing-masing grup pada akhir fase grup akan lolos ke semi-final. Semifinal dan final akan dimainkan dalam format kandang dan tandang.

Informasi lebih lanjut mengenai format kompetisi, jadwal Shopee Cup 2024/25 dan klub-klub yang berpartisipasi akan dihadirkan pada sesi pengundian resmi (official draw) yang akan diadakan pada minggu pertama bulan Mei, dengan tanggal dan tempat yang akan segera diumumkan.