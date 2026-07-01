Gambaran Babak Semifinal... 7 Tim Lolos dan 3 Pertandingan Telah Ditentukan

Gambaran babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai terlihat jelas seiring berakhirnya hari ketiga babak kedua turnamen yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

7 Tim yang Lolos

Tujuh tim telah memastikan tempatnya di babak 16 besar hingga saat ini, yaitu: Kanada, Brasil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, dan Meksiko.

Timnas Kanada menjadi yang pertama lolos ke babak ini setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0, sementara Timnas Brasil lolos setelah mengalahkan Jepang 2-1, dan Timnas Paraguay melaju setelah menciptakan kejutan besar dengan mengalahkan Jerman melalui adu penalti 4-3.

Selain itu, timnas Maroko berhasil merebut tiket lolos secara dramatis dari cengkeraman Belanda melalui adu penalti dengan skor 3-2, sementara Norwegia menyusul setelah mengalahkan Pantai Gading 2-1, Prancis setelah menghancurkan Swedia 3-0, dan Meksiko setelah mengalahkan Ekuador 2-0.

Di antara negara-negara Arab, sejauh ini hanya Maroko yang berhasil lolos ke babak ini, sementara Mesir dan Aljazair tampaknya memiliki peluang bagus untuk menambah jumlah wakil dari kawasan tersebut.

Dari tujuh tim yang lolos, hanya ada dua tim Eropa, yaitu Prancis dan Norwegia, disusul dua tim Amerika Latin, yakni Brasil dan Paraguay, serta dua tim dari Amerika Utara, yaitu Kanada dan Meksiko, sementara Maroko mewakili benua Afrika.

3 Pertandingan

Tiga pertandingan di babak 16 besar telah dipastikan, dengan jadwal (waktu Makkah) sebagai berikut:

Sabtu, 4 Juli

Kanada - Maroko (pukul 08.00 malam).

Minggu, 5 Juli

Paraguay - Prancis (pukul 00.00 dini hari).

Brasil - Norwegia (pukul 11.00 malam).

Timnas Meksiko tetap menjadi satu-satunya tim yang lolos ke babak ini yang belum mengetahui lawan berikutnya, karena mereka akan menunggu untuk menghadapi pemenang pertandingan antara Inggris dan Republik Demokratik Kongo, yang dijadwalkan pada Rabu malam ini.

9 tiket tersisa

Babak 32 Besar akan berlanjut selama beberapa hari ke depan, yaitu Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, untuk menentukan 9 tim lainnya guna melengkapi 16 tim yang lolos.

Berikut adalah jadwal sembilan pertandingan yang tersisa:

Rabu, 1 Juli

Inggris – Republik Demokratik Kongo (pukul 07.00 malam).

Belgia – Senegal (pukul 11:00 malam).

Kamis, 2 Juli

Amerika Serikat – Bosnia dan Herzegovina (pukul 03.00 dini hari).

Spanyol – Austria (pukul 10.00 malam).

Jumat, 3 Juli

Portugal – Kroasia (pukul 02.00 dini hari).

Swiss – Aljazair (pukul 06.00 pagi).

Australia – Mesir (pukul 09.00 malam).

Sabtu, 4 Juli

Argentina – Cape Verde (pukul 01.00 dini hari).

Kolombia – Ghana (pukul 04.30 pagi).