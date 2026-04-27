Gambar yang menghebohkan: Jack Grealish ditemukan dalam keadaan pingsan

Jack Grealish kembali menjadi sorotan di Inggris. Gelandang serang berusia 30 tahun yang dipinjamkan Manchester City ke Everton ini ditemukan tertidur di sebuah bar atap di Manchester setelah menghabiskan sore hari dengan minum-minum bersama teman-temannya.

Menurut media Inggris, Grealish tiba di bar atap Stories di Manchester pada Sabtu sekitar pukul 16.30. Kurang dari satu jam kemudian, ia dilaporkan sudah tertidur di kursinya, sementara beberapa minuman masih tersisa di atas meja. Saksi mata melaporkan bahwa teman-temannya mencoba membangunkan dia, namun tanpa hasil.

“Teman-temannya mencoba membangunkannya. Mungkin alkohol sudah membuatnya tak berdaya,” kata seorang yang hadir di sana. Rekaman video menunjukkan bagaimana pemain internasional Inggris itu duduk dengan tubuh yang terkulai, tampaknya tak sadarkan diri setelah minum-minum sepanjang sore.

Gelandang yang dipinjamkan Manchester City ke Everton musim ini itu telah berjuang melawan cedera kaki yang berkepanjangan sejak Januari. Awal Maret, Grealish masih menyampaikan melalui media sosial: “Saya bekerja keras untuk kembali lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya”.

Masa peminjaman Grealish di Everton dimulai dengan penuh harapan musim ini. Dalam 20 pertandingan Liga Premier, ia mencetak dua gol dan enam assist. Akibat cedera kakinya, Grealish kemungkinan besar tidak akan bermain lagi musim ini dan harus melupakan partisipasinya di Piala Dunia bersama Inggris.

Ini bukan kali pertama Grealish menjadi sorotan negatif di media Inggris. Sebelumnya, ia pernah dihukum karena mengemudi dalam pengaruh alkohol dan ditangkap karena perilaku mengemudi yang berbahaya.

