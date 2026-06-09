Gakpo sangat kecewa: 'Kerugian besar bagi tim nasional Belanda'

Cody Gakpo sangat menyadari bahwa tim nasional Belanda harus tampil jauh lebih baik dalam hal serangan di Piala Dunia. Selain itu, pemain sayap kiri Oranje ini menanggapi absennya Jurriën Timber yang sedang cedera.

Penyerang Liverpool ini menyimpulkan dalam wawancara dengan De Telegraaf bahwa Belanda 'harus lebih tajam di depan gawang'. ''Kami memang harus memperbaikinya. Saya rasa kami kurang beruntung dengan umpan terakhir, dan pilihan terakhir juga bisa lebih baik. Itu adalah hal yang harus kami perbaiki,'' ujarnya sehari setelah kemenangan 2-1 yang sulit atas Uzbekistan.

Gakpo, yang mencetak dua gol penalti dan kini telah mengoleksi 21 gol sebagai pemain internasional, melihat hal-hal positif dalam laga persahabatan Senin di New York. ''Saya rasa kami menciptakan banyak peluang, jadi yang penting adalah memanfaatkan peluang-peluang itu dengan lebih baik.''

Penyerang sayap Oranje itu pada Senin mendapat kabar bahwa sahabatnya, Timber, telah pensiun secara definitif. “Tentu saja semua orang tahu kualitasnya. Dia penting bagi tim, jadi ini merupakan kehilangan besar. Namun pada akhirnya, saya pikir dia sekarang melakukan apa yang terbaik untuk kariernya.”

Gakpo melanjutkan: ''Sayangnya dia harus membuat pilihan ini sekarang, tapi dia masih punya banyak momen indah di depannya dalam kariernya. Pada akhirnya, secara pribadi saya pikir ini adalah rencana Tuhan bahwa hal ini terjadi sekarang dan saya yakin dia cukup kuat secara mental untuk menghadapinya.''

Bagi Gakpo, fokusnya kini sepenuhnya tertuju pada pertandingan fase grup melawan Jepang pada hari Minggu. Dalam hal jumlah gol, dia mengincar rekor Marco van Basten dan Dirk Kuijt (24). Rafael van der Vaart mencetak 25 gol sebagai pemain internasional.