RESMI: Pecat Pelatih Gaizka Garitano, Athletic Bilbao Tunjuk Marcelino

Athletic Bilbao resmi menunjuk Marcelino Garcia Toral sebagai pengganti Gaizka Garitano yang dipecat pada Minggu (3/1/2021) waktu setempat.

Yang menarik, keputusan pemecatan Garitano diambil beberapa jam selepas Bibao meraih kemenangan atas Elche dengan skor 1-0 pada jornada ke-17 LaLiga Spanyol di Stadion San Mames, semalam.

Tercatat, Garitano melatih tim utama Bilbao sejak Desember 2018 setelah sempat menukangi Bilbao B sejak 2017.

Satu setengah musim pertama ditangani Garitano, Bilbao cuma mampu finis di urutan kedelapan dan kesebelas klasemen akhir. Musim ini, Iker Muniain cs menempati peringkat kesembilan klasemen sementara dengan perolehan 21 poin.

Setelah pemecatan Garitano, Bilbao langsung mengumumkan peresmian Marcelino via media sosial.

ℹ Agreement in principle for Marcelino García Toral to coach Athletic until June 2022.#AthleticClub 🦁https://t.co/0l0T31BvFO