Gagal Tes Medis, Leipzig Kembalikan Aslani ke Hoffenheim

Kesepakatan transfer Fisnik Asllani ke Leipzig berbalik arah, membuat Hoffenheim memutuskan untuk mempertahankan penyerangnya setelah muncul kekhawatiran medis yang menghalangi rampungnya kesepakatan antara kedua klub.

Hoffenheim, melalui pernyataan resmi yang dirilis di akun mereka di "X", mengumumkan gagalnya negosiasi dengan Leipzig terkait kepindahan penyerang berusia 23 tahun itu, dengan menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak rampung "akibat kekhawatiran medis yang diangkat oleh Leipzig" tanpa mengungkap detail lebih lanjut.

Andreas Schicker, direktur olahraga Hoffenheim, mengomentari gagalnya kesepakatan tersebut menurut situs "Bundesliga" dengan mengatakan: "Fisnik telah mencatatkan kemajuan yang signifikan bersama kami, dan pembatalan kesepakatan ini bukanlah kabar buruk dari sisi olahraga."

Ia menambahkan: "Kami memiliki keyakinan penuh terhadap kemampuannya untuk tampil istimewa di level tertinggi, baik secara fisik maupun teknis, kami mendukung penuh pemain kami. Ia memainkan peran sentral dalam keberhasilan kami musim lalu, menuntaskan periode persiapan dengan level yang biasa ia tunjukkan, dan akan bergabung dengan latihan pekan depan."

Asllani sebelumnya telah mencetak 10 gol dan menyumbang 7 assist dalam 33 pertandingan di Bundesliga selama musim 2025/2026, sehingga turut mengantarkan Hoffenheim lolos ke Liga Europa, setelah ia mencetak 18 gol pada musim sebelumnya dengan seragam Elversberg di divisi kedua dan nyaris membawanya promosi untuk pertama kali dalam sejarahnya.