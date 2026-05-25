Frimpong punya saran mendesak untuk Koeman: 'Dia harus ikut di Piala Dunia!'

Jeremie Frimpong sangat berharap Memphis Depay masuk dalam skuad Piala Dunia. Menurut pemain sayap Liverpool tersebut, pencetak gol terbanyak sepanjang masa itu masih sangat berharga bagi tim nasional Belanda, demikian ia sampaikan kepada ESPN.

“Saya ingin Memphis bergabung, dia memiliki peran besar dalam tim,” kata Frimpong. “Sebenarnya saya tidak perlu banyak bicara, karena kalian tahu seberapa banyak dia mencetak gol dan seberapa penting perannya di turnamen besar. Jadi, saya sangat berharap dia bisa bergabung, karena dia bisa sangat membantu tim.”

Memphis tampaknya pulih tepat waktu untuk Piala Dunia. Penyerang Corinthians itu kembali bermain pada Minggu malam setelah dua bulan absen karena cedera dan tampil sebagai pemain pengganti selama sekitar setengah jam melawan Atlético Mineiro.

Menurut Frimpong, pengaruh Memphis tidak hanya terbatas pada penampilannya di lapangan. Penyerang ini, menurutnya, juga memainkan peran penting di dalam tim.

“Dia adalah pemimpin sejati, bahkan di luar lapangan,” kata Frimpong. “Dia menghubungi saya saat saya cedera dan memberitahu bahwa ada orang-orang yang bisa membantu saya. Bahkan saat saya mencetak gol atau bermain bagus, dia memberi tahu saya.”

Bagi Frimpong sendiri, posisi di mana dia akan bermain selama Piala Dunia bukanlah hal yang utama. Pemain internasional serba bisa ini terutama ingin mendapatkan menit bermain di panggung terbesar sepak bola internasional.

“Selama saya berada di lapangan, saya senang. Bek kanan, bek kiri, atau bahkan di lini tengah: saya tidak peduli. Siapa yang tidak ingin bermain di Piala Dunia? Itu adalah impian semua orang,” katanya.

Frimpong juga tidak ragu-ragu mengenai ambisi Oranje: “Kami akan berusaha memenangkan turnamen ini. Kami adalah negara yang bagus, semua orang memiliki harapan tinggi. Itu wajar.”