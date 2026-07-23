Frenkie de Jong muak dengan semua rumor dan melontarkan pernyataan besar

Frenkie de Jong merespons cedera lututnya dan semua spekulasi di media lewat sebuah pernyataan panjang di Instagram. Komitmennya kepada klub, antara lain, sempat diragukan, sehingga pemain Belanda itu merasa perlu untuk angkat bicara.

De Jong kembali lebih cepat dari masa liburannya setelah Piala Dunia, dengan keluhan pada lututnya. Di klubnya, berbagai tes dilakukan, tetapi hasilnya tidak terlalu menjanjikan. Kini, Barcelona telah menyatakan bahwa De Jong mengalami robekan pada ligamen kolateral medial di lututnya, sehingga dalam beberapa pekan ke depan ia akan menjalani pemulihan di bawah pendampingan staf medis.

Media-media Spanyol sebelumnya melaporkan bahwa De Jong berselisih dengan pelatih Hansi Flick karena ia disebut menolak bermain pada akhir musim lalu meski sudah mendapat lampu hijau dari staf medis. Karena itu, gelandang tersebut kini juga merespons semua kegaduhan itu melalui akun Instagram-nya.

“Biasanya saya tidak terlalu memperhatikan apa yang ditulis tentang saya, tim, atau klub,” ujarnya mengawali. “Tetapi belakangan ini ada banyak spekulasi tentang cedera saya dan situasi saya di Barça. Sulit bagi saya melihat orang-orang meragukan hubungan saya dengan klub dan komitmen saya karena pemberitaan yang tidak benar.”

“Sepakbola berarti segalanya bagi saya dan saya selalu memberikan segalanya untuk Barcelona dan negara saya,” lanjutnya. “Karena itu, saya ingin membagikan apa yang terjadi. Saat Piala Dunia, saya mengalami cedera lutut. Setelah pemeriksaan awal, para dokter memberi tahu saya bahwa itu adalah cedera ringan dan tidak akan bertambah parah jika saya terus bermain. Satu-satunya tantangan adalah saya harus bermain dengan sedikit rasa sakit, tetapi itu selalu saya lakukan sepanjang karier saya ketika saya bisa berkontribusi untuk tim saya, baik di klub maupun tim nasional.”

“Selama liburan, saya kembali ke Barcelona untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Dari situ diketahui bahwa cedera itu lebih serius daripada yang semula diperkirakan. Syukurlah, operasi saat ini tidak diperlukan. Sekarang saya sepenuhnya fokus pada pemulihan saya dan ingin secepat mungkin kembali ke lapangan,” kata De Jong.

“Setiap hari saya bekerja untuk berada dalam kondisi sebaik mungkin. Saya sangat serius menjalani profesi saya, menjaga tubuh saya, dan memikul tanggung jawab saya terhadap tim. Tetapi terkadang ada hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan, dan cedera ini adalah salah satu contohnya. Bermain untuk Barça dan timnas Belanda adalah sesuatu yang sangat saya banggakan, dan komitmen saya kepada keduanya tidak akan pernah berubah.”

“Saya akan terus memberikan segalanya untuk seragam ini, untuk rekan-rekan setim saya, dan untuk para penggemar kami. Masih banyak momen indah dan tujuan yang menanti kami. Terima kasih atas semua dukungannya. Saya tidak sabar untuk kembali,” pungkasnya.