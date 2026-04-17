Frank Lampard kembali ke Liga Premier

Coventry City kembali ke Liga Premier setelah absen selama 25 tahun. Pemuncak klasemen Championship itu cukup meraih hasil imbang 1-1 di kandang Blackburn Rovers pada Jumat untuk merayakan promosi mereka. Setelah pertandingan, kegembiraan terasa begitu besar di kalangan manajer Frank Lampard dan para pemainnya.

Tak kurang dari tujuh ribu pendukung Coventry telah berangkat ke Ewood Park. Suasana pesta besar terasa di tribun tamu, yang meledak saat Bobby Thomas mencetak gol penyeimbang pada menit ke-84.

Ada air mata dan emosi di antara para pendukung Coventry yang ikut serta. Setelah seperempat abad, The Sky Blues, dengan Milan van Ewijk sebagai bek kanan, kembali ke level tertinggi di Inggris. Coventry City mengumpulkan 86 poin dari 43 pertandingan dan unggul sebelas poin atas peringkat kedua Ipswich Town, yang memang telah memainkan dua pertandingan lebih sedikit.

Lampard ditunjuk oleh dewan direksi Coventry City pada November 2024. Pada musim pertamanya, klub ini finis di peringkat kelima di Championship, yang dilanjutkan dengan babak play-off. Di semifinal, Sunderland—yang kemudian promosi—terbukti terlalu tangguh.

Setahun kemudian, promosi akhirnya terwujud bagi Coventry City yang dominan. Musim depan, tim-tim seperti Arsenal, Manchester City, Manchester United, dan Liverpool akan bertandang ke Coventry Building Society Arena.