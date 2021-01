Ingin Sampaikan Salam Perpisahan, Frank Lampard Ditolak Masuk Markas Latihan Chelsea

Frank Lampard dilaporkan tidak lagi diizinkan masuk ke markas latihan menjelang sesi latihan tim pada Selasa (26/1) sore waktu setempat.

Sebelumnya, Lampard resmi dipecat sebagai manajer Chelsea per Senin (25/1) pagi waktu setempat dalam rapat dadakan yang diinisiasi direksi klub.

Dalam video laporan yang dirilis Sky Sports, Lampard ditolak masuk ke Cobham—kamp latihan Chelsea—saat ia berniat mengucapkan selamat tinggal kepada para pemainnya.

🗣 "Frank hasn't been allowed to the training ground this morning or this afternoon to say his goodbyes."



Gary Cotterill on the brutality of Frank Lampard's sacking at Chelsea pic.twitter.com/VW8aCJYx67