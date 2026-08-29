Klub Italia, Atalanta, secara resmi mengumumkan pada hari Sabtu ini kembalinya pemain asal Pantai Gading, Frank Kessie, ke skuad mereka dalam transfer bebas, sehingga gelandang gaek itu memulai babak baru bersama tim yang menjadi saksi kiprah awalnya di sepak bola Eropa 9 musim silam.

Atalanta menegaskan bahwa Kessie yang berusia 29 tahun bergabung ke skuad mereka secara gratis setelah kontraknya berakhir bersama Al Ahli Saudi, sehingga ia kembali ke Serie A menyusul petualangan selama beberapa musim di kerajaan tersebut, yang menyaksikan kegemilangannya dan raihan sejumlah gelar penting.

Kessie menampilkan musim yang tangguh di Arab Saudi setelah mencetak 12 gol dan menyumbang 6 assist dalam 42 pertandingan di berbagai ajang, sebelum akhirnya memutuskan kembali ke Italia meski ada ketertarikan dari sejumlah klub lokal terhadap jasanya.

Kepulangan Kessie ke Atalanta menjadi babak istimewa dalam kariernya, karena ia sebelumnya pernah mengenakan seragam klub itu 9 musim lalu dan menjalani 31 pertandingan bersama mereka, mencetak 7 gol dan menyumbang 4 assist, sebelum kemudian pindah ke Milan dan menjadi salah satu gelandang paling menonjol di Serie A.

Kessie meraih gelar Serie A bersama Milan pada musim 2021-2022, dan juga menjalani petualangan bersama Barcelona sebelum pindah ke Al Ahli, sehingga sepanjang kariernya ia mengumpulkan beragam pengalaman di Italia, Spanyol, dan Arab Saudi.