Francisco Conceicao: "Liverpool? Klub besar, tapi Juventus juga begitu"

Dalam beberapa hari terakhir, Francisco Conceicao dikaitkan dengan Liverpool, menyusul pengumuman kepergian Mohamed Salah di akhir musim. Pemain sayap Juventus itu menanggapi dugaan ketertarikan The Reds tersebut dalam konferensi pers dari pemusatan latihan Tim Nasional Portugal di Cancún, Meksiko. Berikut pernyataannya, seperti dilansir juventusnews24.com: "Liverpool? Saya tahu itu adalah klub besar, tapi saya sudah bermain di klub besar di mana saya bahagia. Saat ini saya hanya fokus pada dua pertandingan yang akan kami jalani bersama tim nasional, dan kemudian saya akan fokus pada sprint akhir musim untuk membantu klub saya semaksimal mungkin."









"Saya berada di klub besar - lanjutnya - di mana tekanan untuk menang sangat besar. Saya hanya perlu terus bekerja dan berkontribusi dengan gol dan assist. Piala Dunia? Itu adalah mimpi dan tujuan, dan saya akan melakukan segalanya untuk bisa ikut serta. Tujuan saya adalah membantu dengan gol dan assist, itulah yang saya usahakan. Saya harus terus setiap hari membuktikan bahwa saya memiliki kemampuan untuk membantu tim nasional dan meminta bantuan mereka agar saya bisa terus berkembang."



