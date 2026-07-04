Fozinia: Sekarang semua orang tahu letak Cape Verde di peta!

Fozinha, kiper tim nasional Cape Verde, mengungkapkan rasa bangga dan kebanggaannya atas penampilan timnya di Piala Dunia 2026, meski tersingkir lebih awal di babak 32 besar melawan Argentina, juara dunia, sambil menegaskan bahwa "Hiu Biru" keluar dengan kepala tegak setelah membuktikan diri sebagai lawan yang tangguh bagi juara dunia saat ini.

Dalam pernyataan kepada media di zona campuran Stadion Hard Rock di Miami, setelah kekalahan dari Argentina (2-3) pada babak perpanjangan waktu, kiper berusia 40 tahun itu berkata: “Kami kalah dengan kepala tegak, dan sekarang kami perlu istirahat serta memikirkan masa depan, tetapi saya sangat bangga dengan kerja keras yang telah kami lakukan sebagai tim.”

Fozinia, yang tampil heroik dalam pertandingan tersebut dan cukup lama mempertahankan skor imbang melawan Argentina dengan melakukan 8 penyelamatan sebelum akhirnya kebobolan di babak perpanjangan waktu, menambahkan: “Hari ini, kami menjadi lawan yang tangguh bagi Argentina, dan kami bermain dengan penuh semangat melawan semua tim.”

Semangat tersebut memungkinkan “Hiu Biru”, yang belum pernah menunjukkan kekuatan mereka dalam pertandingan Piala Dunia sebelumnya, untuk menyelesaikan babak penyisihan grup tanpa kekalahan, setelah meraih tiga hasil imbang berturut-turut (0-0 melawan Spanyol, juara Eropa, 2-2 melawan Uruguay, dan 0-0 melawan Arab Saudi).

Kiper veteran itu melanjutkan: “Semua berakhir dengan akhir yang menyedihkan, tetapi saya merasa bangga dan puas dengan perjalanan yang telah kami lalui. Piala Dunia sangat berarti bagi kami karena ini adalah tujuan yang telah lama kami kejar; kami lolos dan mewujudkan mimpi ini—bukan hanya mimpi saya sendiri, bukan hanya mimpi tim nasional, melainkan mimpi seluruh rakyat Kepulauan Cape Verde.”

Dia menyimpulkan: “Tidak ada lagi yang perlu bertanya apa itu Cape Verde, karena semua orang tahu letak kami di peta. Kami telah membuktikan bahwa kami mampu bersaing dengan beberapa tim terbaik di dunia.”