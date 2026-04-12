Foto: Yamal mengancam Atlético dengan pertarungan epik ala NBA

Bintang Barcelona, Lamine Yamal, yakin tim Catalan-nya mampu mengatasi rintangan Atlético Madrid di perempat final Liga Champions.

Segera setelah pertandingan leg pertama di Stadion Camp Nou berakhir, dan meskipun mengalami kekecewaan akibat kekalahan 0-2, Yamal mengirimkan pesan positif melalui akun Instagram-nya dengan mengatakan, "Ini belum berakhir."

Kini, kurang dari 48 jam menjelang leg kedua di Stadion Metropolitano, dan setelah penampilannya yang gemilang dalam Derby Katalonia, Lamine terus memberikan alasan untuk optimisme.

Kali ini, Lamine Yamal membagikan foto legenda basket, LeBron James, yang sedang merayakan gelar NBA yang diraihnya bersama Cleveland Cavaliers di final 2016.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa foto LeBron James ini bukanlah foto biasa, melainkan mengandung pesan tersembunyi tentang keyakinan akan kebangkitan dalam pertandingan Selasa melawan Atlético Madrid.

Foto ini bukan sekadar potret perayaan, melainkan dokumentasi dari "remontada" ajaib Cleveland Cavaliers pada 2016, ketika mereka membalikkan ketertinggalan (1-3) menjadi gelar bersejarah melawan Golden State Warriors, sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

