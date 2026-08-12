Foto: Real Madrid Resmi Meluncurkan Jersey Ketiga

Real Madrid secara resmi memperkenalkan jersey ketiga tim Los Blancos, hari Rabu ini, sebelum bergulirnya musim baru 2026-2027.

Real Madrid akan memulai musimnya pada hari Sabtu 22 Agustus mendatang, dengan menghadapi Espanyol pada pekan pertama Liga Spanyol.

Kostum baru Real Madrid ini tampil dengan warna merah muda cerah yang dipadukan detail putih pada kerah berbentuk huruf V, lengan, tiga garis, logo produsen "Adidas", dan logo Real Madrid. Desainnya juga memuat pola-pola geometris yang terinspirasi dari kerajinan tangan Amerika Latin, seperti yang diwartakan jaringan "Foot Mercato".

Melalui kostum baru ini, Real Madrid ingin menonjolkan ikatan yang mempersatukan para pendukungnya di seluruh dunia, serta gairah yang melampaui batas negara dan budaya.

Jersey ini juga dilengkapi teknologi "Climacool" dari Adidas, yang dirancang untuk menyerap kelembapan, ditambah bahan ringan dengan teknologi tiga dimensi guna memberikan kenyamanan yang lebih baik.











