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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Foto: Rahasia kehadiran Yamal di Paris

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
L. Yamal
Spanyol
Prancis

Yamal menuju ibu kota Prancis: apa alasannya?

Lamine Yamal mencetak dua gol dalam 3 pertandingan yang dilakoninya bersama Barcelona musim ini, membuktikan bahwa pemain berusia 19 tahun itu akan kembali menjadi salah satu nama yang patut diperhitungkan sepanjang musim ini.

Yamal bersiap menghadapi Valencia bersama timnya asal Catalan, Minggu mendatang, dalam pekan keempat perjalanan La Liga Spanyol, namun ia berhasil memanfaatkan waktu istirahat singkat untuk bepergian.

Situs Foot Mercato menyebutkan bahwa Yamal menuju ibu kota Prancis, di mana ia berkesempatan menikmati suasana Paris, sebagaimana yang ia tunjukkan melalui akun-akunnya di media sosial.

Destinasi ini akan kembali familiar bagi Yamal dalam beberapa pekan mendatang, karena Barcelona akan bertolak ke Stadion Parc des Princes untuk menghadapi Paris Saint-Germain pada 20 Oktober, dalam ajang Liga Champions Eropa.

Barcelona mengawali kampanye mempertahankan gelar La Liga Spanyol dengan meraih kemenangan dalam 3 pekan pertama, atas Elche, Athletic Bilbao, dan Rayo Vallecano.

LaLiga
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Valencia
VAL
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