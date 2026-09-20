Bintang Bayern Munich asal Prancis, Michael Olise, mencuri perhatian dengan penampilan yang tidak biasa selama kunjungan resmi tim ke festival Oktoberfest di kota Munich, setelah ia tampil mengenakan topi rajut berwarna biru mencolok yang dihias dengan salib berwarna ungu, melengkapi busana tradisional Bavaria yang ia kenakan.

Olise mengenakan topi dari merek mewah "Chrome Hearts", yang bernama "Blue and Purple Cross Patch Cashmere Beanie", dengan nilai yang saat ini mencapai sekitar 3.500 euro secara online, menurut yang disebutkan oleh surat kabar Jerman "Bild".

Para pemain Bayern Munich beserta staf pelatih dan manajemen tiba di lapangan Theresienwiese dengan dua bus, sebelum mereka menuju tenda Käfer. Sementara sejumlah bintang tim, dengan Jamal Musiala dan Harry Kane di barisan terdepan, mengabadikan foto kenangan, Olise tampil dengan gaya yang sangat berbeda.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Pemain asal Prancis itu menyelinap di antara rekan-rekannya dan kamera televisi, sebelum ia memasuki lantai satu tenda bir, dengan rambut yang disisir ke belakang, dan tidak mudah untuk mengenalinya kecuali melalui topi birunya yang mencolok serta kacamata hitamnya yang gelap.

Penampilan ini muncul setelah serangkaian momen yang mencerminkan sifat Olise yang tenang dan tertutup jauh dari sorotan, meski awal musimnya bersama Bayern Munich cukup kuat, setelah ia mencetak 8 gol dan menciptakan 4 assist dalam 7 pertandingan, serta meraih penghargaan pemain terbaik dalam 4 kesempatan.

Sebelumnya, Olise pernah menolak melakukan wawancara media setelah meraih penghargaan pemain terbaik, ia juga hanya melakukan wawancara diam yang berlangsung lebih dari satu menit usai laga melawan Bodø/Glimt.

IMAGO

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Hal serupa juga terjadi selama acara penyambutan gelar juara yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Bavaria, Markus Söder, di mana Olise menjadi hampir satu-satunya pemain yang menghindari menatap kamera, ia juga memilih berdiri di barisan paling belakang saat foto bersama dengan tim dan staf pelatih.

Presiden Bayern Munich, Herbert Hainer, mengomentari kepribadian pemain itu sambil berkelakar: "Jika ia meminum satu atau dua liter bir, ia pasti akan sedikit lebih santai."

Hainer menambahkan bahwa Olise adalah sosok yang tenang secara alami dan tidak banyak menunjukkan kepribadiannya di hadapan orang lain, seraya menegaskan bahwa klub mengontraknya untuk bermain sepak bola, bukan untuk hiburan, tetapi sebaliknya ia "sangat ramah" ketika berada jauh dari sorotan.

Olise bukanlah satu-satunya yang tampil mencolok, karena pemain asal Kanada, Alphonso Davies, tampil mengenakan kacamata hitam olahraga reflektif berwarna putih dan biru, yang merupakan warna-warna Bayern Munich.

Davies sebelumnya absen dari timnas Kanada untuk menghabiskan bulan madu bersama istrinya, Cheyanne, setelah pernikahan mereka di dekat Paris pada bulan Juli lalu.

Kapten Manuel Neuer juga menghadiri festival Oktoberfest seorang diri, setelah kelahiran anak keduanya, sementara Ines Sarah Leimer, istri Konrad Laimer, turut mencuri perhatian dengan penampilannya yang memperlihatkan perut membesar, karena pasangan itu tengah menantikan kelahiran anak kedua mereka.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"