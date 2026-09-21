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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Foto: Mbappe picu kontroversi dengan sepatunya di derbi Madrid

K. Mbappe
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
Prancis
Spanyol

Awal perang dagang?

Hanya dua hari setelah pengumuman resmi kemitraan barunya dengan perusahaan "On", Kylian Mbappe memastikan untuk menyampaikan pesan pertama yang jelas terkait perubahan besar dalam perjalanan bisnisnya, yakni saat tampil dalam derби Madrid melawan Atletico.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", penyerang Real Madrid itu tampil dalam pertandingan dengan mengenakan sepatu berwarna putih penuh model Nike Mercurial, namun ia sengaja menyembunyikan logo merek terkenal asal Amerika tersebut, dalam langkah mencolok yang mencerminkan awal keterikatannya dengan merek barunya.

Penampilan Mbappe dengan sepatu seperti ini datang beberapa hari setelah ia menutup satu babak penting dalam perjalanan bisnisnya, menyusul penandatanganan kemitraan dengan perusahaan Swiss "On", sehingga menjadi salah satu duta mereknya, di samping kepemilikannya atas saham di perusahaan tersebut sebagai pemegang saham.

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Atletico Madrid
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"On", yang namanya telah lama dikaitkan dengan olahraga triatlon dan tenis, khususnya melalui kemitraannya dengan legenda tenis Swiss Roger Federer, berupaya memperluas kehadirannya di dunia sepak bola.

Mbappe berada di garis depan proyek sepak bola baru "On", sementara pemain Prancis Thierry Henry menjabat sebagai direktur sepak bola di perusahaan tersebut, dalam langkah yang mencerminkan ambisi merek itu untuk membangun kehadiran yang kuat dalam olahraga paling populer di seluruh dunia.

Tampaknya derби Madrid menjadi penampilan praktis pertama Mbappe pada fase baru ini, setelah ia memilih menyembunyikan logo Nike dari sepatunya, sebagai isyarat mencolok tentang peralihannya menuju kemitraan bisnis yang berbeda.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

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