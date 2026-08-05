Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, kembali menjadi sorotan selama liburan musim panasnya, namun kali ini di luar urusan sepak bola.

Bintang timnas Prancis dan Real Madrid itu mengunggah foto lucu melalui akun "Instagram"-nya, yang memperlihatkan dirinya sedang membawa sejumlah gaun milik sang kekasih, model asal Spanyol Ester Exposito, sambil tersenyum, dalam momen yang memicu reaksi luas di kalangan penggemar.



Surat kabar Spanyol "Marca" pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengomentari momen tersebut dengan gaya jenakanya, dengan menulis: "Mbappe berubah menjadi gantungan baju bagi kekasihnya", merujuk pada cara ia membawa gaun-gaun tersebut saat mereka berjalan-jalan.

Foto ini muncul setelah pasangan tersebut terlihat di Kota Barcelona, dalam liburan romantis yang menarik perhatian media Spanyol, di mana keduanya diabadikan di dalam gereja "Sagrada Familia", salah satu objek wisata paling terkenal di Spanyol.

Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa Mbappe memilih Barcelona untuk menghabiskan hari-hari terakhir liburan musim panasnya sebelum kembali ke Madrid, sebagai persiapan menyambut dimulainya musim baru bersama Real Madrid, sementara ia menikmati tur khusus di dalam gereja terkenal itu bersama Ester, di tengah besarnya perhatian dari para pengunjung dan media.



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