Foto.. Gol yang dianulir membuat Barcelona tercengang

Para pemain Barcelona tampak terkejut setelah sebuah gol tim mereka dianulir dalam laga melawan Espanyol, yang berakhir dengan kemenangan 4-1 bagi Barcelona pada pekan ke-31 La Liga.

Ferran Torres mencetak dua gol dalam pertandingan hari ini, dan hampir mencetak hat-trick, seandainya gol ketiganya tidak dianulir karena offside.

Torres mencetak gol ketiganya pada menit ke-55 ketika Lamine Yamal mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti, yang disundul oleh Eric Garcia, lalu Torres menyarangkan bola ke gawang.

Namun, asisten wasit mengangkat bendera offside, dan setelah meninjau ulang tayangan ulang melalui teknologi video, offside dinyatakan terhadap Eric Garcia, namun gambar-gambar tersebut, meskipun demikian, tidak membantu menjelaskan insiden tersebut.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa isyarat pelatih Hans Flick di bangku cadangan setelah melihat gambar tersebut, merangkum segalanya.

Surat kabar tersebut melanjutkan, "Flick menyatukan jari-jarinya seolah-olah mengatakan bahwa posisi offside yang diberikan kepada Eric Garcia hampir tidak terlihat."

Gambar televisi dari sistem offside semi-otomatis semakin menambah kebingungan, karena tidak jelas.

