Tampaknya masa depan Vozinha, penjaga gawang timnas Tanjung Verde, tengah menuju kejutan baru, setelah sang pemain terlihat dalam perjalanan menuju Chili untuk merampungkan kepindahannya ke klub Colo-Colo, meski beredar laporan dalam beberapa hari terakhir yang mengaitkannya dengan bergabung ke klub Maroko, Renaissance Berkane.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano memublikasikan sebuah foto Vozinha dari dalam pesawat, dan menulis melalui akun resminya di platform "X": "Vozinha dalam perjalanan menuju Chili untuk merampungkan kepindahannya ke Colo-Colo".

Perkembangan ini kembali menyelimuti masa depan penjaga gawang veteran berusia 40 tahun tersebut dengan ketidakpastian, setelah sebelumnya ia hampir pindah ke Liga Maroko dalam beberapa hari terakhir.



Vozinha sebelumnya telah masuk ke dalam negosiasi tingkat lanjut dengan Renaissance Berkane, menurut yang disebutkan situs "Globo Esporte" mengutip jurnalis Rafael Bozio, yang menjelaskan bahwa klub Maroko tersebut tengah berupaya mencapai kesepakatan mengenai detail-detail akhir kontrak dengan sang penjaga gawang.

Ketertarikan Renaissance Berkane pada Vozinha muncul di tengah upaya klub untuk memperkuat skuadnya, bersamaan dengan negosiasinya dengan pelatih Bubista, direktur teknik timnas Tanjung Verde, yang membawa tim tersebut ke Piala Dunia.

Colo-Colo sebelumnya telah mengumumkan kesepakatan dengan Vozinha, dan klub Chili itu memublikasikan sebuah foto sang penjaga gawang melalui akun-akun resminya, disertai kalimat: "Selamat datang, kami menantimu di Stadion Monumental".

Namun kesepakatan itu diliputi ketidakpastian dalam beberapa hari terakhir, setelah kedatangan sang penjaga gawang ke Chili tertunda dalam lebih dari satu kesempatan, sehingga membuka peluang bagi perubahan tujuan dan kepindahan ke Renaissance Berkane.

Menurut laporan-laporan sebelumnya, Vozinha tengah menunggu tawaran resmi dari klub Maroko tersebut sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya, akan tetapi kemunculan sang penjaga gawang saat ini dalam perjalanan menuju Chili untuk merampungkan kepindahannya ke Colo-Colo, menurut Fabrizio Romano, mengindikasikan bahwa kesepakatan kepindahannya ke Liga Maroko mungkin telah gagal atau menjauh dari realisasi.

Kedatangan Vozinha ke Chili dan perampungan prosedur kepindahannya ke Colo-Colo tetap menjadi perkembangan paling menonjol dalam masa depan penjaga gawang veteran itu, setelah beberapa hari lalu ia tampak akan menjalani petualangan baru di Liga Maroko.