Diego Forlán, legenda sepak bola dunia asal Uruguay, melontarkan kritik tajam terhadap gaya bermain Cristiano Ronaldo bersama tim nasional Portugal, dengan menegaskan bahwa posisi tetap sang bintang Portugal sebagai penyerang murni “merugikan tim” dan membatasi kemampuannya dalam memanfaatkan peluang serangan.

Dalam analisis taktis yang tersebar luas di media, Forlán mengatakan: “Masalahnya adalah Cristiano bermain sebagai penyerang tengah yang statis, ia tetap berada di dekat gawang sambil menunggu bola; karena ia tidak lagi bergerak untuk mencarinya. Hal ini pada akhirnya membatasi pergerakan tim nasional Portugal secara keseluruhan.”

Penyerang legendaris itu menambahkan: “Dia berkata pada dirinya sendiri: ‘Aku akan tetap di sini dekat gawang untuk mencetak gol.’ Namun, dia tidak menyadari bahwa hal itu merugikan timnya, karena para bek tetap menempel padanya tanpa bergerak; salah satunya mengawalnya, yang lain menutup ruang, dan tidak ada yang mengejutkan pertahanan lawan dengan melakukan serangan balik dari belakang.”

Forlán menekankan bahwa kurangnya pergerakan Ronaldo “menutup ruang gerak” bagi rekan-rekannya, sambil menjelaskan: “Jika dia bergerak sedikit ke sayap, dia akan membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk. Namun, dia terlalu statis di tengah, dan ini membuat serangan hanya berjalan ke satu arah saja.”

Bintang asal Uruguay itu menggunakan perumpamaan yang menarik: “Semua serangan berakhir di satu titik, seolah-olah seperti corong yang sempit. Portugal tidak memanfaatkan peluang karena semuanya mengarah ke Ronaldo yang diam di tengah.”

Meskipun kritiknya tajam, Forlán menegaskan: “Saya tidak akan mengatakan bahwa Cristiano adalah masalahnya sendiri, tetapi dia harus disadarkan bahwa dia perlu keluar dari tengah dan bergerak lebih banyak,” merujuk pada kebutuhan sang ‘Don’ Portugal untuk beradaptasi dengan tuntutan permainan tim.

Perlu dicatat bahwa pernyataan Forlán ini muncul di saat Portugal menghadapi tantangan taktis di Piala Dunia 2026, di mana pelatih Roberto Martínez berusaha menemukan keseimbangan antara memanfaatkan kemampuan mencetak gol Ronaldo dan membuka ruang bagi para penyerang lainnya.