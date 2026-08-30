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Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

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Foggia, pertemuan untuk Inglese: dia menjadi target utama untuk lini serang

Foggia

Foggia tertarik kepada Roberto Inglese untuk memperkuat lini depan. Penyerang kelahiran 1991 itu, yang berasal dari Lucera dan saat ini berstatus tanpa klub, bisa menerima tawaran dari klub AC Milan. Pada hari ini memang dijadwalkan pertemuan antara sang pemain, tim teknis Foggia, dan jajaran petinggi klub yang berbasis di via Gioberti.


Dua hari sebelum penutupan bursa transfer musim panas, Roberto Inglese bisa menjadi pemain baru Foggia dan siap berada di bawah arahan pelatih Gaetano Auteri. Dalam kariernya, Inglese mencatatkan 409 penampilan di Serie A, B, dan C, serta mengoleksi lebih dari 100 gol.

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