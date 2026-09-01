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Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Foggia menutup bursa transfer dengan merekrut Del Sole

Foggia

Calcio Foggia 1920 telah mengakuisisi secara permanen jasa mantan penyerang Ascoli kelahiran 1998, Ferdinando Del Sole, pemain asal Napoli yang dikenal dengan nama kecil Nand, yang dengan demikian menutup pengalamannya bersama Ascoli dengan 11 penampilan di liga, playoff, dan Coppa Italia, dengan satu gol dan satu assist, keduanya dalam laga yang dimenangi 2-0 atas Ternana pada pekan kedua. "Klub Ascoli berterima kasih kepada Nando atas dedikasi yang diberikan selama membela Picchio dan mendoakan kesuksesan terbaik untuknya". 



Ia pernah mengenakan seragam Pineto, Latina, Potenza, Giugliano, Ancona, Juve Stabia, Pescara (tempat ia berkembang), dan Juventus Nex Gen. Ia mencatatkan 25 gol di kompetisi profesional. 

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