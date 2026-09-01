Foggia datangkan Ravasio untuk lini serang

Tinggal beberapa jam lagi sebelum penutupan bursa transfer musim panas dan Foggia telah mengamankan dua target yang ingin dirampungkan delegasi Foggia yang hadir di Milan: transfer Mario Ravasio, penyerang tengah kelahiran 1998, dari Arezzo dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, serta gelandang Federico Zuccon, 23 tahun, secara permanen dari Atalanta U23, telah tuntas.





Dua profil berkualitas untuk level kompetisi ini yang makin memperkuat skuad asuhan Gaetano Auteri. Ravasio sejak awal selalu menjadi target utama Foggia untuk lini serang, sebagaimana secara khusus diminta pelatih asal Sisilia itu yang memasukkannya ke dalam daftar preferensi. Zuccon merupakan elemen penyeimbang di lini tengah, piawai bermain baik sebagai mezzala maupun gelandang bertahan. Soal Noè Clergè. Pemain Prancis berusia 22 tahun itu, winger serang dan penyerang kedua, bisa dimasukkan ke dalam skuad berisi 23 pemain yang akan melengkapi tim.