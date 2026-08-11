Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Foggia, bidik dua "nama besar" untuk lini serang

Foggia

Di Serie C Grup C, Foggia bergerak dengan meresmikan perekrutan Parisy, bek kelahiran 2004 yang baru saja menuntaskan pengalamannya bersama Reims Sainte-Anne. Pemain tersebut termasuk di antara mereka yang menjalani masa uji coba selama pemusatan latihan di San Gregorio Magno. Klub Foggia juga telah mencapai kesepakatan dengan Andrea Gallo, yang akan terikat dengan Foggia hingga 30 Juni 2027.


Di lini serang, Foggia terus bekerja pada beberapa profil. Di antara nama-nama yang dipantau ada Jacopo Manconi dari Benevento dan Pierluca Luciani dari Ravenna, yang untuk keduanya ada indikasi terkait minat Foggia.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google