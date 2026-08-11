Foggia, bidik dua "nama besar" untuk lini serang

Di Serie C Grup C, Foggia bergerak dengan meresmikan perekrutan Parisy, bek kelahiran 2004 yang baru saja menuntaskan pengalamannya bersama Reims Sainte-Anne. Pemain tersebut termasuk di antara mereka yang menjalani masa uji coba selama pemusatan latihan di San Gregorio Magno. Klub Foggia juga telah mencapai kesepakatan dengan Andrea Gallo, yang akan terikat dengan Foggia hingga 30 Juni 2027.





Di lini serang, Foggia terus bekerja pada beberapa profil. Di antara nama-nama yang dipantau ada Jacopo Manconi dari Benevento dan Pierluca Luciani dari Ravenna, yang untuk keduanya ada indikasi terkait minat Foggia.