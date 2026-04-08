Hans Flick, pelatih Barcelona, melakukan dua perubahan pada daftar skuad untuk menghadapi Atletico Madrid pada Rabu malam ini dalam leg pertama perempat final Liga Champions, dibandingkan dengan daftar yang menghadapi lawan yang sama di Liga Spanyol.

Barcelona memasuki laga melawan Atletico di Stadion "Spotify Camp Nou" dengan moral tinggi, setelah mengalahkan tim asal Madrid itu di kandangnya 2-1 pada Sabtu lalu di LaLiga.

Daftar skuad menampilkan Diego Kochen sebagai pengganti Iñaki Peña sebagai kiper ketiga, selain pemanggilan bek Alvaro Cortes, menurut surat kabar "Mundo Deportivo".

Di sisi lain, tim akan kehilangan Frenkie de Jong, Raphinha, Bernal, dan Christensen, yang merupakan absensi yang sudah diketahui sebelumnya.

Meski ada sejumlah absensi, Flick memiliki opsi yang baik, terutama setelah kembalinya Jules Kounde dan Alejandro Balde pada pertandingan terakhir.

Tampaknya pemain Prancis itu telah mengamankan posisinya di sisi kanan, sementara Cancelo dan Balde bersaing untuk mengisi sektor kiri.

Pemain Portugal itu datang setelah penampilan menonjol melawan Atletico di liga, sementara Balde terus-menerus mendapat kepercayaan dari pelatih Jerman tersebut.

Ronald Araujo juga kini dalam kondisi sepenuhnya siap. Meski ia keluar pada pertandingan sebelumnya karena kelelahan otot, namun kembalinya ke starting XI tampak sulit mengingat kesiapan Kounde dan stabilnya duet bek tengah yang terdiri dari Cubarsi dan Gerard Martin.

Di lini tengah, duel paling sengit diperkirakan terjadi, di mana Flick mungkin mengandalkan Eric Garcia bersama Pedri dan Fermin untuk menghadapi duet gelandang jangkar kuat Atletico, yang dipimpin oleh Koke, dan khususnya Marcos Llorente, yang absen pada laga liga karena skorsing.

Adapun di lini serang, Robert Lewandowski diperkirakan akan memimpin lini depan pada malam-malam besar, didukung oleh Lamine Yamal dan Rashford, yang menutupi absennya Raphinha di kandang Atletico dan mampu mencetak gol.

Rombongan tim Catalan tiba di hotel "Torre Meliá Gran Meliá" setelah pukul satu siang, datang dari pusat latihan, sebagai persiapan menghadapi Atlético Madrid.

Diperkirakan tim akan berangkat ke stadion "Spotify Camp Nou" sekitar dua jam sebelum kick-off pertandingan malam ini.

Perlu dicatat bahwa Barça akan terpaksa menghadapi Atlético untuk ketiga kalinya bulan ini pada Selasa depan di stadion "Metropolitano" dalam leg kedua perempat final kompetisi kontinental.