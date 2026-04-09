Florentino Pérez memburu "pembunuh Real Madrid"

Di tengah persaingan sengit untuk merebut talenta-talenta terbaik Eropa, nama Michael Olise, bintang Bayern Munich, muncul sebagai salah satu pemain paling diminati di bursa transfer musim panas mendatang.

Winger muda asal Prancis ini, yang dianggap sebagai salah satu bintang utama Bayern Munich musim ini, telah menjadi target utama para raksasa Eropa.

Laporan media mengungkapkan bahwa manajemen Real Madrid bersiap untuk mengintensifkan upayanya untuk merekrut Oliseh selama bursa transfer musim panas mendatang.

Minat ini muncul setelah penampilan gemilang sang pemain dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions, di mana ia berperan penting dalam kemenangan Bayern Munich (2-1) atas Real Madrid sendiri, di Stadion Santiago Bernabéu, dengan menciptakan gol kedua bagi tim Bavaria yang dicetak oleh Harry Kane.

Menurut jurnalis Jerman ternama Christian Falk, Presiden Real Madrid Florentino Pérez sangat mengagumi penampilan Oliaseh, dan berencana untuk bergerak agresif untuk merekrutnya musim panas ini.

Ia mencatat bahwa klub Kerajaan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran sebesar 160 hingga 165 juta euro, meskipun sulit meyakinkan klub Bavaria untuk melepaskan jasanya.

Di sisi lain, Bayern Munich tampaknya bersikap tegas, di mana Falk menegaskan bahwa klub Jerman tersebut tidak akan menyetujui penjualan pemain sayap Prancis tersebut, bahkan jika menerima tawaran hingga 200 juta euro, dan lebih memilih mempertahankannya serta memperbarui kontraknya daripada membahas tawaran apa pun, seberapa pun menggiurkannya.

Baca juga:

Mantan pemain Bayern: Real Madrid adalah klub yang paling dibenci... dan gerakan Vinicius tidak saya sukai

Motsepe tentang juara Afrika yang sesungguhnya: Saya telah menyerahkan trofi kepada Koulibaly

Hal ini terjadi meskipun ada rumor yang mengaitkan Liverpool dengan tawaran besar melebihi 170 juta euro untuk mendapatkan jasa sang pemain.

Oliise (24 tahun) dianggap sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di skuad Bayern Munich di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany.

Dia telah mencetak 16 gol dan memberikan 24 assist di semua kompetisi musim ini, yang mencerminkan perkembangan besarnya dan menjadikannya target yang masuk akal bagi klub-klub sebesar Real Madrid dan Liverpool.