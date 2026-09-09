Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengungkapkan kepuasannya atas penampilan tim dalam laga Eropa perdananya musim ini, meskipun seperti kebiasaannya dalam menuntut peningkatan, ia menyebut bahwa "ada hal-hal yang perlu diperbaiki".

Barcelona memberikan peringatan dini kepada tim-tim besar Benua Biru dengan meraih kemenangan gemilang atas tamunya, Feyenoord asal Belanda, dengan skor 5-1 pada Rabu malam ini, di Stadion "Spotify Camp Nou", pada pekan pertama fase liga Liga Champions Eropa.

Kelima gol dicetak oleh: Raphinha (dua gol), Karim Adeyemi, Lamine Yamal, dan Gabriel Jesus.

Dalam pernyataannya kepada jaringan "Movistar", Flick menyoroti atmosfer tim dan etos kerja, serta pentingnya gol Lamine Yamal sebagai kapten.

Sang pelatih menjelaskan: "Ada atmosfer yang bagus di dalam tim, dan saya senang untuk Raphinha dan Lamine Yamal".

Ia menambahkan: "Lamine menampilkan pertandingan yang luar biasa, ia mencetak gol dan menjadi pemimpin bagi tim".

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Flick menyadari bahwa tim mencapai levelnya saat ini berkat "kerja keras dan cermat, serta keterampilan tinggi dalam penguasaan bola".

Meski demikian, ia menegaskan bahwa "kami bisa berkembang, bahkan kami harus melakukannya; inilah yang harus kami lakukan: melanjutkan latihan dengan intensitas dan kualitas yang sama. Dan sekarang kami harus menentukan aspek-aspek yang perlu diperbaiki".

Flick menutup: "Saya rasa kami bekerja dengan sangat baik, dan dengan sangat serius. Kami memiliki kualitas tinggi dalam mengolah bola. Saya sangat senang dengan hal itu".