Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Flick usai kemenangan lima gol di Eropa: Kami harus lebih baik lagi!

Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Champions League
H. Flick
L. Yamal
Spanyol
Belanda
Jerman

Barcelona Kirim Peringatan Dini kepada Raksasa Benua Eropa

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengungkapkan kepuasannya atas penampilan tim dalam laga Eropa perdananya musim ini, meskipun seperti kebiasaannya dalam menuntut peningkatan, ia menyebut bahwa "ada hal-hal yang perlu diperbaiki".

Barcelona memberikan peringatan dini kepada tim-tim besar Benua Biru dengan meraih kemenangan gemilang atas tamunya, Feyenoord asal Belanda, dengan skor 5-1 pada Rabu malam ini, di Stadion "Spotify Camp Nou", pada pekan pertama fase liga Liga Champions Eropa.

Kelima gol dicetak oleh: Raphinha (dua gol), Karim Adeyemi, Lamine Yamal, dan Gabriel Jesus.

 Dalam pernyataannya kepada jaringan "Movistar", Flick menyoroti atmosfer tim dan etos kerja, serta pentingnya gol Lamine Yamal sebagai kapten.

Sang pelatih menjelaskan: "Ada atmosfer yang bagus di dalam tim, dan saya senang untuk Raphinha dan Lamine Yamal".

 Ia menambahkan: "Lamine menampilkan pertandingan yang luar biasa, ia mencetak gol dan menjadi pemimpin bagi tim".

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Flick menyadari bahwa tim mencapai levelnya saat ini berkat "kerja keras dan cermat, serta keterampilan tinggi dalam penguasaan bola".

 Meski demikian, ia menegaskan bahwa "kami bisa berkembang, bahkan kami harus melakukannya; inilah yang harus kami lakukan: melanjutkan latihan dengan intensitas dan kualitas yang sama. Dan sekarang kami harus menentukan aspek-aspek yang perlu diperbaiki".

Flick menutup: "Saya rasa kami bekerja dengan sangat baik, dan dengan sangat serius. Kami memiliki kualitas tinggi dalam mengolah bola. Saya sangat senang dengan hal itu".

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google