Klub Barcelona menutup pintu perekrutan pada periode transfer kali ini, setelah menetapkan sikapnya secara final terkait kemungkinan melakukan transfer baru, sehingga pelatih Hansi Flick akan mencukupkan diri dengan para pemain yang saat ini ada di dalam skuat.

Transfer perekrutan Gabriel Jesus, yang secara resmi diperkenalkan klub Catalan itu pada siang hari Selasa ini, merupakan yang terakhir bagi Barcelona pada periode transfer kali ini, sementara pintu kepergian masih terbuka bagi sebagian pemain.

Barcelona meninggalkan ide merekrut bek tengah

Manajemen olahraga Barcelona sebelumnya mencari perekrutan seorang bek tengah baru, sebuah ide yang telah dimulai sejak musim lalu, di tengah banyaknya jumlah gol yang kebobolan oleh tim.

Dalam kerangka ini, Deco bergerak di bursa transfer dan membuka pintu negosiasi terkait Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, di mana kontak sudah benar-benar terjadi, sebelum akhirnya transfer itu diabaikan setelah Flick tidak sepenuhnya yakin dengan kemungkinan menuntaskannya, dan lebih memilih mendapatkan lebih banyak waktu sebelum mengambil keputusan.

Kepergian Araujo membawa kembali berkas ini ke permukaan

Dengan kepergian Ronald Araujo ke Liverpool, kemungkinan merekrut bek tengah baru kembali mengemuka, terutama setelah banyaknya jumlah gol yang kebobolan oleh Barcelona selama periode persiapan menyongsong musim baru.

Deco pun kembali mengkaji opsi-opsi yang tersedia di bursa, namun kriteria yang dibutuhkan kali ini berbeda; sebab Barcelona mencari bek muda yang memiliki potensi besar dan kemampuan berkembang, alih-alih merekrut pemain yang memiliki pengalaman besar, seperti yang terjadi dengan Bastoni.

Opsi Nijstad tidak tuntas

Pemain Belanda Rood Nijstad, bek Twente, merupakan salah satu nama yang diajukan ke meja Barcelona, namun tuntutan finansial klub Belanda itu melebihi jumlah yang siap dikeluarkan klub Catalan tersebut untuk transfer ini.

Berdasarkan hal itu, Deco dan Flick sepakat menunda berkas perekrutan bek tengah hingga periode transfer kali ini, dengan catatan performa tim akan dipantau sepanjang musim, dan apabila muncul kebutuhan untuk memperkuat lini belakang pada Januari, Barcelona akan kembali bergerak di bursa, menurut laporan yang dipublikasikan "Marca" hari ini.

4 perekrutan senilai 162 juta euro

Selain posisi bek tengah, manajemen Barcelona menilai bahwa posisi-posisi tim lainnya telah tercukupi, baik di lini tengah maupun lini serang.

Di level lini depan, Barcelona merekrut 3 pemain yaitu Jordan, Ademi, dan Gabriel Jesus, sementara lini tengah diperkuat dengan menggaet Rodri.

Dengan demikian, nilai pengeluaran Barcelona untuk keempat perekrutannya mencapai 162 juta euro, sehingga klub Catalan itu menutup berkas perekrutan pada periode transfer kali ini, dengan tetap terbukanya kemungkinan kepergian sebagian pemain.

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